Đi chợ không mang ví: Từ nỗi lo nay hóa chuyện thường

Tấm bảng mica in mã thanh toán vuông vức tại các hàng quán đã trở nên vô cùng quen thuộc tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Phương/Vietnam+)

Không cần mang ví mà chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, người dân Hà Nội giờ đây có thể tự tin sải bước từ những gánh hàng rong mộc mạc cho đến các tuyến phố nhộn nhịp mà không cần bận tâm đến ví tiền.

Chuyển đổi số đã len lỏi vào từng hơi thở của nhịp sống đô thị, tạo nên một diện mạo thanh toán hoàn toàn mới.

Hình ảnh những mẹt rau xanh hay phản thịt tươi rói nằm cạnh tấm bảng mica in mã thanh toán vuông vức đã trở nên vô cùng quen thuộc tại Hà Nội trong thời gian gần đây.

Từ những khu chợ dân sinh lâu đời với âm thanh mặc cả rôm rả đến không gian dịch vụ hiện đại trong những siêu thị, quán tạp hóa, phương thức trả tiền qua mạng đang từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng của mọi tầng lớp.

Sự giao thoa giữa thói quen truyền thống và tốc độ của công nghệ hiện đại không hề tạo ra khoảng cách. Ngược lại, sự kết hợp này còn làm cho bức tranh sinh hoạt thường nhật thêm phần tiện lợi, văn minh và gắn kết trọn vẹn tình người nơi phố thị.

Nhịp chợ số hóa từ mớ rau năm nghìn đồng

Bước vào không gian những hàng tấp nập người ra vào chợ như chợ Hôm, chợ Đồng Xuân hay chợ Thành Công những ngày này, người ta dễ dàng bắt gặp những cô bác tiểu thương lớn tuổi thuần thục thao tác kiểm tra thông báo chuyển khoản trên màn hình điện thoại hay tiếng thông báo nhận tiền “Đã nhận năm mươi nghìn đồng,” “Đã thanh toán ba mươi nghìn đồng” vang lên.

Khách mua chỉ chừng lạng thịt hay mỡ hành dăm ba nghìn đồng cũng có thể đưa điện thoại lên quét mã một cách nhanh gọn. Nỗi lo đếm nhầm tiền lẻ, tiền rách hay cảnh tay ướt nhẹp mỡ màng phải lục tìm ví nay đã lùi hẳn vào dĩ vãng.

Những tiểu thương thế hệ trước từng e ngại sự phức tạp của máy móc giờ đây lại mỉm cười hài lòng mỗi khi nghe chiếc loa nhỏ gọn đặt trên nắp thùng xốp thông báo tiền đã vào tài khoản.

Việc làm quen với công nghệ không chỉ giúp họ bán hàng nhanh hơn mà còn là cách để giữ chân những vị khách hàng trẻ tuổi ưa thích sự tiện lợi.

Trò chuyện bên sạp hàng tấp nập khách ra vào buổi sáng, cô Nguyễn Thị Mai, một tiểu thương bán rau lâu năm tại chợ Yên Phụ, chia sẻ: “Lúc đầu tôi cũng ngại treo cái bảng này vì mắt kém, nhỡ khách bấm nhầm số hay mạng lỗi không nhận được thì lo lắm. Nhưng dùng độ chừng một tuần quen rồi lại thấy nhàn hẳn. Tay đang làm hàng ướt mỡ màng cũng không cần lục tìm tiền lẻ trả lại, cứ nghe loa phát âm thanh báo nhận tiền là yên tâm bán hàng tiếp.”

Tuyến phố không tiền mặt và nhịp sống hối hả ven hồ Tây

Rời khỏi những góc chợ dân sinh, thói quen thanh toán điện tử tiếp tục vẽ nên một nhịp điệu hối hả và văn minh tại các khu vực dịch vụ sầm uất.

Dọc theo tuyến phố không tiền mặt ven hồ Tây, hàng quán san sát nhau đều đồng loạt trang bị hệ thống thanh toán tự động và mã quét đặt ngay trên bàn phục vụ.

Một nhân viên văn phòng có thể bắt đầu buổi sáng bằng việc trả tiền gửi xe, ghé vào quán gọi một bát phở nóng rồi nhâm nhi ly càphê ngắm mặt hồ mà toàn bộ giao dịch chỉ mất vỏn vẹn vài giây chạm màn hình. Sự minh bạch và thao tác dứt khoát giúp cả người mua lẫn người bán tiết kiệm đáng kể thời gian, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu di chuyển liên tục của công dân đô thị.

Đang tranh thủ ăn sáng trước giờ đến công sở, anh Trần Văn Hoàng, nhân viên làm việc tại quận Ba Đình, cho biết thói quen tiêu dùng của anh đã thay đổi hoàn toàn từ khi các khu phố đồng loạt áp dụng công nghệ thanh toán.

"Buổi sáng đi làm tôi hay tạt ngang ăn bát phở hoặc cốc càphê, nếu cứ phải đưa tiền chẵn rồi chờ thối lại tiền lẻ thì rất dễ trễ giờ. Từ ngày các hàng quán ven hồ Tây đồng loạt dán mã thanh toán, ra đường đi làm hay đi dạo tôi chỉ cần cầm theo chiếc điện thoại. Thao tác trên màn hình chừng ba giây là xong, vừa nhanh gọn lại không lo rơi rớt tiền," anh Hoàng chia sẻ.

Trọn vẹn tình người giữa dòng chảy công nghệ

Nhiều người từng lo ngại những nút bấm số trên thiết bị công nghệ sẽ làm phai nhạt đi nét giao tiếp xởi lởi vốn có của nền văn hóa mua bán truyền thống.

Thế nhưng thực tế đang diễn ra tại các khu chợ lại chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Ngay sau thao tác chuyển khoản khô khan vẫn là lời hỏi thăm sức khỏe gia đình, là nụ cười hiền hậu khi người bán chủ động làm tròn số tiền để bớt cho khách vài nghìn đồng, hay vui vẻ tặng thêm quả ớt và cọng hành thơm.

Thậm chí, những sự cố nghẽn mạng đôi lúc xảy ra lại trở thành cầu nối để những vị khách trẻ tuổi nhiệt tình hướng dẫn người bán hàng lớn tuổi kiểm tra ứng dụng.

Công nghệ hiện đại xuất hiện không hề làm mất đi tình cảm chân chất mà còn tạo ra những khoảnh khắc thấu hiểu, kéo gần lại khoảng cách thế hệ. Thanh toán điện tử đã thực sự bước ra khỏi những tòa nhà kính sang trọng để hòa mình vào nhịp đập bình dị của đời sống thủ đô.

Quá trình chuyển mình này không chỉ phản ánh năng lực thích ứng linh hoạt của người dân mà còn khẳng định một chân lý giản đơn. Rằng dù xã hội có tiến bước nhanh đến đâu, những giá trị nhân văn và sự gắn kết cộng đồng vẫn luôn là điểm tựa vững chắc, hiện diện ấm áp trong từng vòng quay tất bật của cuộc sống thường ngày./.