Đi chợ gặp 2 loại cá này, đừng vội xem là món ăn 'nhà nghèo': Giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho xương khớp mà nhiều người bỏ qua

Cá trích là loại cá biển phổ biến, có giá trị dinh dưỡng cao nhưng đôi khi chưa được chú ý đúng mức. Hàm lượng dưỡng chất có thể thay đổi tùy loài cá và phương pháp chế biến.

Loại cá này cung cấp protein chất lượng tốt, axit béo omega-3 và vitamin D. Omega-3 có vai trò hỗ trợ điều hòa phản ứng viêm trong cơ thể. Protein cần thiết để duy trì khối cơ, sửa chữa mô và giúp cơ bắp nâng đỡ cơ thể.

Khi cơ bắp khỏe mạnh, các khớp được hỗ trợ tốt hơn trong quá trình đi lại và vận động. Vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi, góp phần duy trì mật độ xương. Vì vậy, bổ sung cá trích vào thực đơn có thể tăng nguồn dưỡng chất cần thiết cho hệ cơ xương.

Bổ sung cá trích vào thực đơn có thể tăng nguồn dưỡng chất cần thiết cho hệ cơ xương. Ảnh minh họa

Cá trích có thể được hấp, nướng hoặc kho nhạt để giữ hương vị tự nhiên. Nên hạn chế cá muối, cá ngâm mặn và món nhiều dầu mỡ, đặc biệt với người cần kiểm soát huyết áp hoặc sức khỏe tim mạch.

Bên cạnh đó, cá cơm cũng quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Loại cá nhỏ, dễ mua này cung cấp protein cùng một số khoáng chất cần thiết.

Cá cơm thường có thể ăn cả xương. Nhờ đó, cơ thể nhận thêm canxi, khoáng chất quan trọng đối với việc hình thành và duy trì cấu trúc xương. Đây là lựa chọn giúp đa dạng nguồn thực phẩm cung cấp canxi mà không tốn quá nhiều chi phí.

Protein trong cá cơm góp phần duy trì khối cơ, hỗ trợ vận động và các hoạt động hằng ngày. Tuy nhiên, lượng canxi thực tế phụ thuộc vào việc có ăn cả xương hay không, đồng thời chịu ảnh hưởng bởi cách sơ chế, chế biến.

Cá cơm thường có thể ăn cả xương. Ảnh minh họa

Cá cơm tươi có thể dùng để nấu canh, hấp hoặc kho nhạt. Với cá cơm khô, cá rim hay cá cơm mặn, nên ăn vừa phải vì những món này thường chứa nhiều muối, đôi khi còn có thêm đường.

Cá cơm không nên được xem là nguồn canxi duy nhất. Thực đơn cần kết hợp thêm sữa, sữa chua, đậu phụ, rau xanh và những thực phẩm phù hợp khác.

Để bổ sung dưỡng chất đa dạng, có thể luân phiên cá trích, cá cơm cùng các loại cá khác trong tuần. Nên ưu tiên hấp, luộc, nấu canh hoặc nướng vừa chín, đồng thời hạn chế món quá mặn và chiên ngập dầu.

Việc chăm sóc hệ cơ xương cũng cần kết hợp ăn uống với vận động phù hợp. Đi bộ, tập sức mạnh và các bài tập tương ứng với thể trạng giúp duy trì cơ bắp. Nếu đau, sưng khớp hoặc khó vận động kéo dài, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Được biết, mỗi người nên ăn khoảng 340 g cá mỗi tuần, trong đó có các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi và cá trích. Cá thịt trắng, tôm, cua, sò và hàu cũng cung cấp những dưỡng chất khác nhau.

Phụ nữ mang thai, người cho con bú và trẻ nhỏ cần lựa chọn cá phù hợp, đồng thời hạn chế những loại có hàm lượng thủy ngân cao.

(t/h theo Lao Động, Tiền Phong)