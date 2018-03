Đi cầu có khối nhú ra, xong thì nó tự co lên

Em năm nay 27 tuổi, 2 tuần trước em đi khám thì được kết luận bị trĩ nội độ 2 (búi trĩ khá to). Mặc dù trong 2 tuần này không còn chảy máu khi đi cầu, đi cầu có khối nhú ra khoảng 0,5cm xong thì nó co lên. Do là nhân viên văn phòng nên em phải ngồi làm việc nhưng những lúc ngồi lâu thì em hay có cảm giác nó lồi ra ở hậu môn, hậu môn hay bị ẩm ướt. Những lúc đó, tinh thần khó tập trung làm việc. Em muốn tìm hiểu thêm về bệnh trĩ của em và muốn điều trị dứt điểm? Em nên mua thuốc gì uống để khỏi bệnh trĩ và khối nhú ở hậu môn teo lại?