Đi câu cá cùng bạn, một cháu bé bị đuối nước tử vong

Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực xảy ra vụ đuối nước.

Ngày 25/10, UBND đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một trẻ em tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h24 ngày 24/10, tại khu vực gần Cầu 3, thuộc khu phố Đông Xá 4, đặc khu Vân Đồn, cháu Lê Thanh Tùng (sinh năm 2013) và cháu Tô Đức Toàn (sinh năm 2012), cùng trú tại khu phố Đông Xá 4, đi câu cá, cháu Tùng không may bị ngã xuống nước tại khu vực bờ kè dự án Khu đô thị Phương Đông.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND đặc khu Vân Đồn chỉ đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng đô thị Phương Đông và các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 19h20 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy cháu Tùng. Tuy nhiên, do thời gian ở dưới nước kéo dài, cháu đã tử vong. Thi thể nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước ở trẻ em, nhất là tại các khu vực ao, hồ, sông, suối, bờ kè và công trình có mặt nước sâu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.