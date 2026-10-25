Đi câu cá cùng bạn, bé trai 13 tuổi bị đuối nước tử vong

Theo UBND đặc khu Vân Đồn (TP Quảng Ninh), chiều 24/10, một bé trai 13 tuổi đã tử vong do đuối nước khi câu cá tại khu đô thị Phương Đông (gần Cầu 3, khu phố Đông Xá 4).

Khoảng 15h25 cùng ngày, cháu L.Th.T. (SN 2013) cùng cháu Tô Đức Toàn (SN 2012), cùng trú tại khu phố Đông Xá 4, rủ nhau đi câu cá. Khi đang ngồi câu ở khu vực bờ kè, cháu T. không may ngã xuống nước.

Lực lượng chức năng địa phương tiến hành tìm kiếm cháu T. Ảnh: Đặc khu Vân Đồn.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND Đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng đô thị Phương Đông và các lực lượng liên quan tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 19h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu T. nhưng do thời gian ở dưới nước quá lâu nên nạn nhân đã tử vong. Thi thể cháu bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn thực hiện các thủ tục theo quy định.

Hiện UBND Đặc khu Vân Đồn đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết vụ việc theo đúng quy định.