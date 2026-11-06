Maurice đến từ Darwin và là người giành giải cao nhất trong cuộc thi Câu cá triệu đô của Lãnh thổ Bắc Australia. Chuyến đi hôm đó vốn là dịp để anh và anh trai thư giãn, trò chuyện. Cả 2 không đặt nặng chuyện có câu được cá hay không.

Buổi đi câu trở nên khác hẳn khi 1 con cá chẽm lớn mắc câu. Trong lúc kéo cá, Maurice thấy nó nhảy khỏi mặt nước chỉ sau khoảng 10 giây. Anh nhìn thấy chiếc thẻ đỏ sáng màu trên thân cá, dấu hiệu nhận biết con cá mang giải thưởng cao nhất của cuộc thi.

Từ lúc trông thấy chiếc thẻ đến khi kéo được cá lên, Maurice trải qua quãng thời gian mà anh gọi là “2 phút căng thẳng nhất cuộc đời”. Sau khi biết mình trúng thưởng, anh lập tức gọi cho mẹ. “Con đã trở thành triệu phú rồi, mẹ ơi!”, Maurice báo tin.

Đi câu cá, chàng trai 26 tuổi "ẵm" về 25,7 tỷ đồng. Ảnh: Chính quyền Lãnh thổ Bắc Australia

Cha anh cũng bày tỏ niềm tự hào khi biết con trai giành giải. Ông nói với Maurice rằng giờ đây anh đã có một tương lai vững chắc.

Cuộc thi Câu cá triệu đô được tổ chức từ năm 2015 nhằm thu hút du khách đến Lãnh thổ Bắc Australia, khuyến khích hoạt động câu cá và gây quỹ từ thiện. Người tham gia có cơ hội nhận thưởng khi câu được cá chẽm mang thẻ đặc biệt.

Theo AOL, mùa thi thứ 12 bắt đầu ngày 1/10 và dự kiến kết thúc vào tháng 3 năm sau. Ban tổ chức gắn thẻ đỏ dành cho giải cao nhất lên 1 con cá chẽm. Ngoài ra còn có khoảng 100 thẻ khác, mỗi thẻ trị giá 10.000 USD, tương đương khoảng 257 triệu đồng theo mức quy đổi của bài gốc.

Maurice là người thứ 2 câu được cá mang giải cao nhất trong lịch sử 12 năm của cuộc thi. Trước đó, Keegan Payne từng giành giải vào năm 2024.

Với khoản tiền thưởng vừa nhận, Maurice dự định mua nhà, thanh toán những khoản chi phí còn tồn đọng và dành 1 phần để tự thưởng cho bản thân.