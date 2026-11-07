Đi câu cá, bất ngờ phát hiện thi thể tại hồ Ea Tam

Ngày 7/11, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành xác minh danh tính và làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện tại khu vực hồ thủy lợi Ea Tam, phường Buôn Ma Thuột.

Hiện trường phát hiện thi thể.

Theo ông Phạm Ngọc Sơn, Tổ trưởng tổ dân phố 4, phường Buôn Ma Thuột, khoảng 7 giờ 50 phút cùng ngày, một người dân trong lúc câu cá tại khu vực hồ thủy lợi Ea Tam bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông mặc áo khoác da màu đen.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh vụ việc.

Sau khi đưa thi thể lên bờ, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra nhưng chưa phát hiện giấy tờ tùy thân để xác định danh tính nạn nhân, kiểm tra chiếc xe máy để trên thân đập cũng không tìm thấy giấy tờ gì.

Anh Lương Hoài Duy (trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), người phát hiện thi thể, cho biết sáng cùng ngày, anh cùng một người thân đến khu vực hồ thủy lợi Ea Tam để câu cá.

Trong lúc đang câu, cả hai bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông. Anh Duy lập tức chạy đi tìm lực lượng bảo vệ tại khu vực để nhờ trình báo cơ quan công an.

Theo ghi nhận tại hiện trường, trên thân đập có một chiếc xe máy hiệu Attila màu đỏ. Gần đó còn có một chiếc võng, mũ bảo hiểm và đôi giày.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.