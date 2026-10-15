Đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, tài xế cần lưu ý thay đổi mới về tốc độ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đoạn cao tốc có chiều dài 50km Cầu Giẽ - Ninh Bình vừa được tổ chức lại giao thông. Cụ thể, ở những đoạn tốc độ tối đa cho phép trước đây là 120km/h nay giảm xuống 100km/h để đảm bảo an toàn khai thác.

Trục cao tốc từ Hà Nội đến Thanh Hóa trong một thời gian dài được khai thác với nhiều mức tốc độ khác nhau. Đoạn thuộc địa phận Hà Nội, tốc độ tối đa là 100km/h, trong khi đó, đoạn kế tiếp thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình, tốc độ tối đa là 120km/h và sau đó, đoạn thuộc Thanh Hóa lại chỉ cho phép lưu thông ở mức 80km/h.

Anh Lê Xuân Tiến, lái xe khách tuyến Thanh Hóa - Hà Nội, cho biết trước đây, khi di chuyển qua các đoạn đường có giới hạn tốc độ khác nhau, tài xế phải thường xuyên chú ý biển báo để tránh vi phạm. Theo anh Tiến, khi mức tốc độ được điều chỉnh, người lái xe sẽ thuận tiện hơn trong quá trình điều khiển phương tiện.

Thực tế này cũng khiến công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn. Việc kiến nghị đồng nhất một mức tốc độ tối đa cũng đã được đề nghị điều chỉnh từ lâu.

Thượng tá Nguyễn Viết Nhiên, Đội phó Đội 3, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết: Căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện kỹ thuật hạ tầng đang khai thác, đơn vị đã kiến nghị các cơ quan liên quan để hạ tốc độ đoạn từ Cầu Giẽ đến Cao Bồ từ 120 km/h xuống 100 km/h. Việc giảm tốc độ nhằm nâng cao tính năng an toàn khi tham gia giao thông.

Theo đơn vị khai thác tuyến đường, mức độ tăng trưởng lưu lượng phương tiện hàng năm khoảng 10% cũng là áp lực dẫn đến cần phải điều chỉnh tốc độ.

Ông Ngô Huy Thuần, Giám đốc Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình cho biết, lưu lượng phương tiện trên tuyến hiện đạt khoảng 70.000 xe mỗi ngày đêm, mức được đánh giá là đã gần chạm ngưỡng khai thác theo thiết kế.

Lưu lượng phương tiện tăng cao đặt ra yêu cầu phải tổ chức giao thông phù hợp với điều kiện khai thác thực tế, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến. Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết thêm, hiện biển báo hiệu, các thông tin chỉ dẫn đã hoàn thành. Lái xe có thể nhận biết những thay đổi để tuân thủ. Việc thay đổi tốc độ sẽ được thông báo, phổ biến đến lái xe khi lưu thông trên tuyến đường này. Sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ áp dụng xử phạt nếu lái xe vi phạm quy định theo phương án tổ chức giao thông mới.