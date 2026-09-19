Đi bơi, người đàn ông bị thứ đáng sợ cắn tử vong trên biển

Theo một tuyên bố của cảnh sát, các tàu tìm kiếm và trực thăng đã rà soát kỹ lưỡng vùng biển ngoài khơi bãi biển Sorrento ở vùng ngoại ô phía bắc Perth sau vụ tấn công vào cuối buổi sáng nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của nạn nhân.

Tuy nhiên, cảnh sát tin chắc rằng "người bơi đã tử vong do vụ tấn công", theo tuyên bố.

Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy máu trong nước.

Bãi biển Sorrento ở Perth, nơi thảm kịch xảy ra vào sáng ngày 18/9 (Ảnh: Andrew O'Connor/Australian Broad)

"Bạn tôi nói 'Jac, tớ nghĩ có vụ cá mập tấn công' và tôi nhìn ra biển thì thấy một vũng máu", người đi dạo trên bãi biển Jacqui Rapaic kể với Đài Phát thanh Truyền hình Úc (Australian Broadcasting Corp).

Ryan Rowe, người dân địa phương, đã đến bãi biển ngay sau đó và cho biết một người chứng kiến đã nói với anh rằng "có người đã bị cá mập cắn".

"Tôi không thể tin được lại có nhiều máu chảy ra từ cơ thể người đến vậy", Rowe nói với tờ báo The West Australian.

Chính quyền đã đóng cửa bãi biển, cấm người bơi lội.

Các nhân chứng đã xác định người bơi là một người đàn ông và cảnh sát không tiết lộ thêm thông tin chi tiết nào khác về người này.

Vào ngày 14/9, một vận động viên lướt sóng đã bị thương nặng ở chân trong một vụ tấn công của cá mập gần Geraldton, cách Perth khoảng 402km về phía bắc.

Đã có 5 vụ tấn công cá mập gây tử vong ở Úc trong năm nay.

Trong vòng 4 tuần từ tháng Năm đến tháng Sáu, 3 thợ lặn săn cá bằng lao đã thiệt mạng do cá mập tấn công ngoài khơi bờ biển Úc.

Vào tháng Giêng, một cậu bé 12 tuổi đã qua đời tại bệnh viện vài ngày sau khi bị cá mập tấn công ở cảng Sydney.

Theo Cơ sở dữ liệu về các vụ tấn công cá mập ở Úc, một sự hợp tác giữa Hiệp hội Bảo tồn Taronga Úc, Đại học Flinders và chính phủ bang New South Wales, trung bình mỗi năm Úc ghi nhận từ 2 đến 3 vụ tấn công cá mập gây tử vong kể từ năm 2000.