Đi bộ vào thời điểm nào trong ngày tốt nhất cho sức khỏe?

Thời điểm nào đi bộ tốt nhất?

Tiến sĩ Colin Pennington, Giám đốc Chương trình Khoa học Thể dục (Đại học Gwynedd Mercy - Mỹ), cho biết, thời điểm đi bộ nên dựa trên sở thích cá nhân, quỹ thời gian và mức độ yêu thích hoạt động này.

Ông Domenic Angelino, chuyên gia sức mạnh và thể lực người Mỹ, dẫn một nghiên cứu hơn 17.000 người, cho thấy thời điểm tập thể dục không ảnh hưởng đến hiệu quả cải thiện sức khỏe.

Theo Tiến sĩ Pennington, ép bản thân dậy sớm để đi bộ có thể khiến hoạt động này kém thú vị, giảm khả năng duy trì lâu dài. Ông nhấn mạnh: “Sự kiên trì lâu dài đóng vai trò then chốt để đạt được những thay đổi có lợi cho sức khỏe về lâu dài với bất kỳ hình thức tập luyện nào”.

Đi bộ đều đặn đem lại nhiều lợi ích. Ảnh: Ban Mai

Lợi ích của việc đi bộ buổi sáng

Ánh sáng tự nhiên điều chỉnh nhịp sinh học: Ánh nắng buổi sáng báo hiệu cho não ngừng sản xuất melatonin, hormone gây buồn ngủ, đồng thời điều chỉnh thời điểm hormone này được tiết ra trở lại, nhờ đó bạn có thể dễ ngủ hơn vào ban đêm. Nghiên cứu cho thấy tập thể dục quá muộn có thể làm gián đoạn nhịp sinh học.

Dễ duy trì thói quen đều đặn: Đi bộ đầu buổi sáng giúp bạn hoàn thành kế hoạch trước khi công việc và trách nhiệm gia đình chiếm hết thời gian. Đây cũng là thời điểm ít bị gián đoạn với một số người.

Lợi ích của việc đi bộ buổi chiều hoặc buổi tối

Cơ thể vận động thoải mái hơn: Nhiệt độ cơ thể và chức năng cơ bắp thường đạt đỉnh vào thời điểm muộn hơn trong ngày. Vì vậy, mọi người có thể thấy dễ chịu hơn khi đi bộ buổi chiều hoặc tối.

Có thể mang lại lợi ích cho tim mạch: Nghiên cứu kéo dài 12 tuần trên người ít vận động mắc bệnh động mạch vành cho thấy cholesterol LDL (cholesterol xấu) giảm nhiều hơn một chút ở nhóm đi bộ buổi tối. Nghiên cứu năm 2023 cũng phát hiện người vận động chủ yếu từ giữa trưa đến buổi chiều có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và bệnh tim mạch thấp hơn.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau bữa ăn: Đi bộ sau khi ăn, đặc biệt càng sớm càng tốt, có thể hạn chế đường huyết tăng đột biến hiệu quả hơn so với tập thể dục trước bữa ăn hoặc không vận động. Đi bộ nhẹ nhàng 15 phút sau bữa trưa hoặc tối có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Bắt đầu đi bộ như thế nào?

Mọi người hãy bắt đầu bằng những quãng đường ngắn, tăng dần thời gian hoặc khoảng cách khi cảm thấy thoải mái. Bạn chọn giờ phù hợp để duy trì thói quen, đồng thời mang giày vừa vặn, theo dõi số bước chân, rủ bạn bè đi cùng và uống đủ nước trước, sau khi đi bộ, nhất là khi trời nóng.