Đi bộ ngắn nhưng nhanh: Bí quyết sống khỏe, sống thọ cho người bận rộn

Nghiên cứu mới công bố trên Tạp chí Y học thể thao Anh cho thấy đi bộ ít bước hơn với tốc độ nhanh hơn hoặc đi nhiều bước với tốc độ chậm hơn đều liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong sớm. Điều này khẳng định cả quãng đường lẫn tốc độ đi bộ đều đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe.

TS.Amanda Paluch, phó giáo sư ngành vận động học tại Đại học Massachusetts Amherst (Anh), chia sẻ: Nếu bạn thuộc nhóm ít vận động và bận rộn, thay vì đi bộ hàng ngàn bước thì hãy tăng tốc độ đi bộ lên một chút. Như vậy, không cần đảo lộn hoàn toàn sinh hoạt hàng ngày mà vẫn thu được kết quả thiết thực.

Sự kết hợp giữa nhịp độ đi bộ và số lượng bước chân

Đi bộ ngắn nhưng nhanh cũng mang hiệu quả tương tự như đi bộ chậm nhưng quãng đường dài. Ảnh minh họa AI.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu chuyển động từ hơn 100.000 người trưởng thành thuộc Ngân hàng dữ liệu sinh học Vương quốc Anh. Những người tham gia được đeo thiết bị theo dõi ở cổ tay trong bảy ngày liên tiếp và được theo dõi tình trạng sức khỏe suốt 8 năm.

Kết quả cho thấy cả việc tăng tốc độ lẫn gia tăng số bước đi đều gắn liền với việc giảm nguy cơ tử vong. Trong đó, lợi ích từ tốc độ thể hiện rõ nhất ở những người đi ít bước nhất. Dữ liệu ghi nhận cụ thể như sau:

Đi bộ nhiều hơn 5000 bước mỗi ngày với nhịp độ khoảng 80 bước mỗi phút giúp giảm 28% nguy cơ tử vong.

Đi bộ từ 5000 - 7.500 bước mỗi ngày với nhịp độ khoảng 60 bước mỗi phút giúp giảm 30% nguy cơ tử vong.

Đi bộ từ 7.500 - 10.000 bước mỗi ngày với nhịp độ khoảng 100 bước mỗi phút giúp giảm 43% nguy cơ tử vong.

TS.Borja del Pozo Cruz, đồng tác giả nghiên cứu từ Đại học châu Âu ở Madrid (Tây Ban Nha), nhận định rằng nếu không thể tích lũy số lượng bước chân, tốc độ sẽ là yếu tố quyết định. Tận dụng 15 phút đi bộ nhanh trong giờ nghỉ trưa sẽ mang lại nhiều giá trị sức khỏe hơn hẳn việc thong thả dạo bước cùng khoảng thời gian đó.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả mọi người đều phải bắt buộc đi thật nhanh. Nhịp điệu chỉ đóng vai trò then chốt khi vận động quá ít. Khi đã duy trì được số lượng bước chân ổn định hàng ngày, tốc độ sẽ trở thành yếu tố phụ.

Tiến sĩ Matthew Ahmadi từ Đại học Monash (Australia) nhấn mạnh cường độ vận động gánh vác phần lớn hiệu quả đối với những người vốn thụ động. Việc tăng cường độ sẽ tạo áp lực vừa đủ lên tim và phổi, thúc đẩy nhịp tim cùng lượng tiêu thụ oxy, từ đó cải thiện thể lực theo thời gian.

Đa dạng lựa chọn cho thói quen vận động

Dù nghiên cứu có một số hạn chế do mang tính quan sát và chưa thể đo lường trực tiếp thể lực nền tảng của từng cá nhân, thông điệp cốt lõi vẫn rất rõ ràng: Mọi người không cần quá áp lực về con số 10.000 bước chân mỗi ngày.

Để áp dụng vào thực tế, bạn chỉ cần duy trì tốc độ đi bộ sao cho vẫn có thể trò chuyện được nhưng cần một chút nỗ lực. Tốc độ này phù hợp với khuyến cáo vận động thể chất trung bình khoảng 150 phút mỗi tuần.

Những bước đi nhanh không nhất thiết phải diễn ra trong một buổi tập kéo dài. Bạn hoàn toàn có thể chia nhỏ thành các khoảng vận động ngắn trong ngày như đi bộ nhanh ra trạm xe buýt, leo cầu thang hoặc tăng tốc khi di chuyển giữa các công việc.

Mỗi người đều có những rào cản riêng về thời gian và sức khỏe. Chọn đi nhiều bước với tốc độ thoải mái hay đi ít bước hơn nhưng bước nhanh đều mang lại lợi ích rõ rệt. Hãy lựa chọn phương pháp phù hợp nhất và duy trì điều đó một cách đều đặn.