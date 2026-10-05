Đi bộ là đau chân, cụ ông đứng trước bài toán cứu chân hay giữ thận

Ngày 5/10, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết, các bác sĩ vừa thực hiện thành công kỹ thuật sử dụng khí CO2 trong can thiệp nội mạch cho bệnh nhân 80 tuổi mắc bệnh thận mạn, giúp cải thiện dòng máu xuống chân đồng thời hạn chế nguy cơ ảnh hưởng chức năng thận.

Theo đó, bệnh nhân là ông P.V.A. (80 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), nhập viện trong tình trạng thường xuyên đau vùng đùi, cẳng chân và bàn chân hai bên khi đi bộ. Những cơn đau ngày càng ảnh hưởng đến khả năng vận động, khiến ông chỉ có thể đi được quãng đường chưa đầy 100m. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp khoảng 30 năm và mắc bệnh thận mạn giai đoạn 4.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận mạch đùi hai bên của bệnh nhân vẫn bắt được nhưng không bắt được mạch khoeo và các mạch ở bàn chân.

Các bác sĩ đã bơm CO₂ thay cho thuốc cản quang chứa iod trong quá trình chụp và can thiệp nội mạch để bảo vệ chức năng thận cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Kết quả đo chỉ số huyết áp cổ chân - cánh tay (ABI), một chỉ số giúp đánh giá mức độ tưới máu xuống chân, cho thấy chân phải chỉ đạt 0,26 và chân trái 0,53, trong khi chỉ số bình thường khoảng 0,9-1.

Từ kết quả thăm khám và cận lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị thiếu máu động mạch hai chi dưới trầm trọng. Sau khi đánh giá toàn trạng và mức độ tổn thương mạch máu, ê-kíp quyết định chụp mạch và can thiệp nội mạch để cải thiện dòng máu xuống hai chân. Tuy nhiên, bệnh thận mạn giai đoạn 4 đặt ra một thách thức khi lựa chọn phương pháp chụp mạch.

Theo TS.BS.CKII Nguyễn Duy Tân - Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất, trong chụp và can thiệp mạch, thuốc cản quang chứa iod thường được sử dụng để giúp bác sĩ quan sát rõ hệ thống mạch máu.

Thuốc cản quang được đào thải chủ yếu qua thận. Vì vậy, ở người có chức năng thận suy giảm, việc sử dụng thuốc cần được cân nhắc thận trọng do nguy cơ làm tổn thương thận và dẫn đến suy thận cấp sau can thiệp.

Trước tình thế vừa phải cải thiện dòng máu xuống chân, vừa hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến thận, ê-kíp lựa chọn khí CO2 thay cho thuốc cản quang chứa iod trong quá trình chụp và can thiệp nội mạch.

Bệnh nhân dự kiến được xuất viện trong 1-2 ngày tới. Ảnh: BVCC.

TS.BS.CKII Nguyễn Duy Tân cho biết, khi CO2 được đưa vào hệ thống mạch máu trong quá trình chụp mạch xóa nền DSA, kết hợp xử lý bằng phần mềm, bác sĩ có thể quan sát hình ảnh mạch máu, qua đó xác định các vị trí hẹp, tắc hoặc những tổn thương cần can thiệp.

CO2 sẽ nhanh chóng được hấp thu và đào thải qua phổi, nhờ đó hạn chế việc sử dụng thuốc cản quang chứa iod ở những bệnh nhân có chức năng thận suy giảm.

Theo Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất, kỹ thuật sử dụng CO2 trong can thiệp nội mạch đã được ứng dụng tại một số quốc gia châu Âu, châu Mỹ trong những năm gần đây, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân mắc bệnh thận mạn.

Sau can thiệp, tình trạng tưới máu xuống hai chân của bệnh nhân được cải thiện, khả năng vận động từng bước thuận lợi hơn. Người bệnh tiếp tục được theo dõi chức năng thận, tuần hoàn hai chi dưới và đáp ứng điều trị. Nếu tình trạng ổn định, bệnh nhân dự kiến được xuất viện trong 1-2 ngày tới.