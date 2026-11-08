Đi bộ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam: Lan tỏa tinh thần 'Thượng tôn pháp luật', vì Thành phố văn minh

Chương trình do UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức. Lễ phát động diễn ra trang trọng tại trục đường Lê Duẩn (đoạn trước Hội trường Thống Nhất).

Gần 7.000 người tham dự đi bộ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam sáng ngày 8/11 tại TP.Hồ Chí Minh- Ảnh: Thắng Lợi

Tham dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh; đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, cùng đông đảo đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Ngày Pháp luật Việt Nam ra đời nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong toàn xã hội. Nhìn lại chặng đường 14 năm qua, TP Hồ Chí Minh luôn là điểm sáng với nhiều mô hình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sáng tạo, hiệu quả như: thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, đối thoại chính sách, phiên tòa giả định và tăng cường trợ giúp pháp lý cho người dân.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình đi bộ đồng hành Hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11- Ảnh: Thắng Lợi

Đáng chú ý, năm 2026 là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Ngày Pháp luật Việt Nam gắn liền với kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (năm 1946), đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch và khả thi. Đặc biệt, trọng tâm đến năm 2027 sẽ hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, nhằm đảm bảo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh buổi đi bộ hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11. Ảnh: Thắng Lợi

Thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền pháp luật, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và làm tốt công tác truyền thông chính sách ngay từ khâu dự thảo. Mọi công tác xây dựng chính sách phải bám sát thực tiễn sinh động, lấy thước đo cao nhất là chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của nhân dân.