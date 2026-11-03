Đi bộ 50.000km trở về nhà sau 28 năm

Một người đàn ông Anh đã trở về nhà sau khi đi qua bốn châu lục trong suốt 28 năm. Ông đã vượt qua quãng đường khoảng 50.000km, hoàn toàn bằng cách đi bộ trong một hành trình bắt đầu từ khi ông 29 tuổi và chỉ kết thúc khi ông bước sang tuổi 57.

Nhà thám hiểm người Anh Karl Bushby (57 tuổi) đã đặt chân đến nhà mẹ mình ở Hull, miền Bắc nước Anh, vào ngày 2/11 (giờ địa phương). Sự kiện này đánh dấu tròn 28 năm kể từ khi ông khởi hành từ Punta Arenas, thành phố Cực Nam của Chile, vào ngày 1/11/1998.

Đối với Bushby, một cựu thành viên lực lượng đổ bộ đường không Anh, nguồn cảm hứng để thực hiện hành trình vòng quanh thế giới bắt nguồn từ một tấm thiệp sinh nhật do cha ông gửi tặng. Tấm thiệp kể lại một cuộc tranh luận giữa các binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt về việc liệu có thể đi bộ từ London đến New York bằng cách băng qua eo biển Bering hay không. Ông quyết định tự mình tìm ra câu trả lời.

Khi bắt đầu hành trình, Bushby chỉ có trong tay 500 đôla Mỹ, một chiếc lều và một chiếc máy ảnh giá rẻ. Anh đặt ra hai quy tắc cho chuyến đi của mình: Không sử dụng bất kỳ phương tiện di chuyển nào, như ô tô hay máy bay và phải quay trở lại điểm xuất phát hoàn toàn bằng cách đi bộ.

Chặng đường này không hề suôn sẻ. Anh đã phải đối mặt với những thử thách lớn khi băng qua các khu rừng rậm tại vùng Darién Gap nằm giữa Colombia và Panama. Tại Panama, anh còn bị giam giữ suốt 18 ngày do các vấn đề về thị thực. Năm 2006, trong lúc cùng nhà thám hiểm người Mỹ Dimitri Kieffer vượt qua eo biển Bering, anh rơi vào tình thế nguy hiểm khi lớp băng trên biển bắt đầu nứt vỡ. Tại Nga, anh từng bị chính quyền địa phương bắt giữ vì tội nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, hành trình của anh còn nhiều lần bị gián đoạn do những rắc rối về thị thực và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính dẫn đến tình trạng thiếu hụt kinh phí, và sau đó, đại dịch COVID-19 lại tiếp tục gây ra những trì hoãn cho hành trình của Bushby. Năm 2024, khi việc di chuyển qua Nga và Iran trở nên khó khăn, Bushby (lúc này đã ngoài 50 tuổi) đã dành khoảng 31 ngày để bơi băng qua biển Caspi. Vào ngày 5/10, ông đã bơi qua eo biển Manche từ Pháp sang Vương quốc Anh. Bushby đã đi được quãng đường khoảng 50.000km, băng qua 29 quốc gia, trên bốn châu lục.

Khi trở về quê nhà, Bushby được hàng trăm người chào đón và đoàn tụ với mẹ mình, bà Angela, người mà ông đã không gặp suốt một thập kỷ qua. Ông cũng lần đầu tiên gặp cô cháu gái 12 tuổi, con của người con trai 36 tuổi của ông. Tại buổi chào đón, ông chia sẻ: "Chính sự giúp đỡ của mọi người trên khắp thế giới đã đưa tôi đến được đây. Tôi không thực hiện hành trình này một mình, rất nhiều người đã cùng góp sức vào đó".

Hiện tại, nhà làm phim nổi tiếng người Đức Werner Herzog đang thực hiện một bộ phim tài liệu về hành trình kéo dài 28 năm của Bushby. Về cuộc sống sau khi kết thúc hành trình, Bushby cho biết, ông vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào.