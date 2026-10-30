Đi bộ 10 phút sau bữa ăn trong 4 tuần, cơ thể sẽ ra sao?

Đi bộ sau ăn giảm đầy hơi, khó tiêu

Bác sĩ Vishal Khurana, Trưởng khoa Tiêu hóa và Khoa học Gan mật tại Bệnh viện Metro, Faridabad (Ấn Độ), cho biết: “Tôi thường nói với bệnh nhân rằng thói quen tốt cho tiêu hóa đơn giản nhất nhưng bị đánh giá thấp nhất là đi bộ nhẹ nhàng 10 phút sau bữa ăn”.

Theo bác sĩ Khurana, vận động nhẹ có thể giúp dạ dày rỗng nhanh hơn, đồng thời thúc đẩy nhu động ruột. Nhờ đó, chúng ta có thể giảm cảm giác nặng bụng sau bữa cơm. Đi bộ cũng có thể giúp khí trong đường tiêu hóa thoát ra ngoài, cải thiện tình trạng đầy hơi và khó tiêu thường gặp.

Một nghiên cứu quy mô nhỏ của Bệnh viện Đại học Heidelberg (Đức) với 10 nam giới khỏe mạnh cho thấy đi bộ sau bữa ăn giảm thời gian làm rỗng dạ dày từ 123 phút xuống còn 107 phút.

Đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn có lợi cho hệ tiêu hóa. Ảnh: AI

Bác sĩ Khurana cũng dẫn một thử nghiệm nhỏ ở nhóm người bị chướng bụng. Sau 4 tuần đi bộ 10-15 phút sau các bữa ăn, những người tham gia ghi nhận tình trạng ợ hơi, đầy hơi và chướng bụng giảm.

Ông nhận định các bằng chứng hiện có còn hạn chế nhưng khá nhất quán. Tuy nhiên, hiệu quả của việc đi bộ có thể khác nhau ở mỗi người và không nên xem đây là phương pháp chữa khỏi các vấn đề tiêu hóa.

Đi bộ sau ăn có giảm trào ngược axit?

Quá trình làm rỗng dạ dày và tình trạng trào ngược axit có liên quan với nhau. Theo bác sĩ Khurana, khi dạ dày làm rỗng đúng thời điểm, lượng thức ăn còn lại khiến axit đẩy ngược lên thực quản sẽ ít hơn.

Tuy nhiên, ông lưu ý nhận định này dựa trên cơ chế sinh lý và kinh nghiệm lâm sàng, chưa phải bằng chứng xác thực cho thấy đi bộ có thể điều trị trào ngược dạ dày thực quản.

Bác sĩ cảnh báo không tập thể dục cường độ cao ngay sau bữa ăn bởi hoạt động mạnh có thể gây trào ngược axit ở một số người. Đặc biệt, người dễ bị trào ngược axit nên tránh nằm xuống trong vòng 2-3 giờ sau bữa tối.

Đi bộ thế nào để hỗ trợ tiêu hóa?

Bác sĩ Khurana khuyến nghị mọi người đi bộ thư thả trong 10-15 phút sau bữa ăn. Sau bữa tối, bạn nên chờ 2-3 giờ rồi mới đi ngủ. Tuy nhiên, chúng ta không nên chỉ dựa vào việc đi bộ nếu các vấn đề tiêu hóa vẫn tiếp diễn. Người bị ợ nóng dai dẳng, khó nuốt, sụt cân không rõ nguyên nhân, nôn ói hoặc đi ngoài phân đen cần được thăm khám y tế.

“Đây là một trong những điều đơn giản nhất tôi hướng dẫn bệnh nhân và cũng là một trong số ít thói quen mà họ thực sự duy trì được bởi việc này không tốn tiền và không cần thiết bị”, bác sĩ Khurana chia sẻ.