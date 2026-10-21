Đi bán phở sớm, ngỡ ngàng ngắm 'lá dừa nước' khổng lồ trong ánh bình minh thành phố
Sáng 21-10, sau hơn một năm nỗ lực thi công, cầu đi bộ đầu tiên bắc qua sông Sài Gòn chính thức hợp long. Mang hình dáng chiếc lá dừa nước đặc trưng của Nam bộ với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, công trình không chỉ nối liền Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, mà còn kết nối những nhịp đập tự hào của hàng triệu người dân TPHCM.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/di-ban-pho-som-ngo-ngang-ngam-la-dua-nuoc-khong-lo-trong-anh-binh-minh-thanh-pho-post877602.html