Đi bán phở sớm, ngỡ ngàng ngắm 'lá dừa nước' khổng lồ trong ánh bình minh thành phố

Luộc trứng tưởng chừng là công việc nội trợ đơn giản nhất hằng ngày, nhưng không ít người vẫn gặp phải tình trạng vỏ trứng dính chặt vào lòng trắng, khi bóc ra bị sứt sẹo, nát bét. Giữa hai mẹo dân gian quen thuộc là cho muối hạt hoặc giấm gạo vào nồi nước luộc, đâu mới là cách làm giúp trứng róc vỏ hoàn hảo?