Đi ăn sáng, người phụ nữ bất ngờ gặp lại mối tình đầu sau 16 năm, 6 ngày sau xảy ra chuyện đặc biệt

Theo South China Morning Post (SCMP), sự việc xảy ra ngày 23/8 tại một quán mì gạo ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Hôm đó, người phụ nữ ghé quán mua bữa sáng như thường lệ thì bất ngờ nhận ra chủ quán chính là bạn trai thời trung học của mình.

Không giấu được ngạc nhiên, cô chủ động hỏi người đàn ông có đúng là người mà mình từng quen biết hay không. Sau đó, cả hai trò chuyện và trao đổi thông tin liên lạc.

Chủ quán là một người đàn ông 34 tuổi, họ Du. Anh đã đăng tải đoạn video từ camera giám sát ghi lại khoảnh khắc hai người nhận ra nhau lên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý, với khoảng 270.000 lượt thích và 27.000 bình luận.

Khoảnh khắc đặc biệt: Người phụ nữ cuối cùng nhận ra người đàn ông tại quán mì quen thuộc mỗi ngày chính là mối tình đầu thời niên thiếu của mình. (Ảnh: Handout)

Anh Du cho biết bản thân cũng nhận ra cô gái năm xưa nhưng quá hồi hộp nên không dám nhìn thẳng vào cô. Sau khi người phụ nữ rời đi, anh thậm chí đã bật khóc.

Theo chia sẻ của anh Du, cả hai từng yêu nhau khi còn học trung học nhưng chia tay sau khi mỗi người vào đại học ở một thành phố khác nhau. Lần cuối họ gặp mặt là vào năm 2009. Thời điểm tình cờ hội ngộ, cả hai đều đang độc thân.

Cuộc gặp bất ngờ khiến anh Du xúc động đến mức quyết định đóng cửa quán một ngày vào 25/8. Anh giải thích rằng hôm đó mình có chuyện vui đặc biệt.

Ngày hôm sau, người phụ nữ đưa anh về ra mắt cha mẹ. Theo SCMP, tại Trung Quốc, việc đưa người yêu về gặp gia đình có thể được xem là một bước thể hiện mong muốn tiến tới hôn nhân.

Đến ngày 29/8, anh Du thông báo cả hai đã đính hôn. Đáng chú ý, ngày này cũng trùng với lễ Thất Tịch, thường được ví như Valentine của Trung Quốc. Anh cho biết cặp đôi dự định tổ chức đám cưới trước khi năm 2025 khép lại.

Anh Du xúc động trước cuộc hội ngộ bất ngờ đến mức quyết định đóng cửa quán ăn một ngày để kỷ niệm dịp đặc biệt này. (Ảnh: Handout)

Sau đó, anh Du tiết lộ lý do hai người từng chia tay là những hiểu lầm. Dù vẫn còn tình cảm, cả hai khi ấy quá bướng bỉnh nên không ai chịu thừa nhận sai lầm của mình.

Người đàn ông cũng chia sẻ anh luôn biết cô gái năm xưa thích ăn mì gạo. Đây là một trong những lý do khiến anh học cách chế biến món ăn này và mở quán tại quê nhà.

“Cuộc hội ngộ của chúng tôi là điều may mắn nhất. Từ nay sẽ không còn nuối tiếc nữa”, anh Du chia sẻ. Người đàn ông cũng nói thêm: “Anh sẽ không bao giờ đánh mất em lần nữa”.

Câu chuyện thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội. Một số người gửi lời chúc phúc và mong cặp đôi có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Người khác bày tỏ mong muốn cũng có cơ hội gặp lại mối tình đầu sau nhiều năm xa cách.