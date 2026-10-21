Đi ăn ở quán nổi tiếng, đừng bỏ qua những dấu hiệu này

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Quán đông khách chưa chắc đã an toàn

Khi đến một điểm du lịch xa lạ, nhiều người có thói quen chọn quán đông khách, được đánh giá tốt trên mạng hoặc thường xuyên xuất hiện trong các bài giới thiệu ẩm thực. Đây là cách tìm kiếm địa chỉ quen thuộc khi chưa có nhiều thông tin, nhưng lượng khách đông không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ chất lượng và mức độ an toàn của quán ăn.

Tâm lý đám đông có ảnh hưởng lớn đến lựa chọn này. Khi thấy nhiều người xếp hàng hoặc bàn ăn kín chỗ, du khách dễ cho rằng quán có món ngon, đáng thử và ít rủi ro. Với những địa điểm đang nổi trên mạng xã hội, tâm lý sợ bỏ lỡ trải nghiệm đang được nhiều người quan tâm càng khiến thực khách muốn ghé thăm.

Tuy nhiên, sự nhộn nhịp bên ngoài không thể cho biết thực phẩm được bảo quản ra sao, khu vực chế biến có sạch sẽ hay nhân viên có tuân thủ quy trình vệ sinh hay không.

Thực tế tại Nha Trang (Khánh Hòa) cho thấy điều này. Ngày 19.10, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương đã xử phạt 22 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm quy định an toàn thực phẩm, với tổng số tiền 169 triệu đồng. Trong số đó có nhiều hàng quán nổi tiếng, chuyên phục vụ khách du lịch.

Cụ thể, hộ kinh doanh hải sản Tám Mẹo trên đường Trần Phú bị phạt 2 triệu đồng do khu vực chế biến có động vật gây hại xâm nhập. The Local 2 cùng tuyến đường bị phạt 10 triệu đồng vì không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín, thực hiện không đúng quy định kiểm thực 3 bước và không lưu mẫu thức ăn.

Tại đường Ngô Gia Tự, quán Hà cơm gà bị phạt 4 triệu đồng do không thực hiện quy định kiểm thực 3 bước và không lưu mẫu thức ăn. Quán Nguyên Loan chuyên bán bún cá, bánh canh, chả cá bị phạt 12,5 triệu đồng do kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Nem nướng Ninh Hòa Đặng Văn Quyên trên đường Lãn Ông bị phạt 2 triệu đồng vì người tham gia chế biến không mang khẩu trang, mũ, găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn. Quán bún riêu Lê Thi trên đường Thái Nguyên bị phạt 3,5 triệu đồng do tủ đựng thức ăn không được đậy kín, nhân viên không đeo găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín và sử dụng dụng cụ ăn uống không bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, nhiều cơ sở khác, trong đó có các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực đảo Trí Nguyên, cũng bị xử phạt do không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Những vi phạm này cho thấy danh tiếng và lượng khách chỉ nên là thông tin tham khảo. Một quán ăn có thể được nhiều người yêu thích, nhưng điều đó không đồng nghĩa mọi khâu từ lựa chọn nguyên liệu, bảo quản đến chế biến đều đáp ứng yêu cầu an toàn.

Những điều cần kiểm tra trước khi gọi món

Trước hết, hãy quan sát vệ sinh chung. Bàn ghế có được lau dọn thường xuyên, sàn nhà có sạch sẽ, rác thải có được thu gom đúng cách hay không là những dấu hiệu dễ nhận biết. Thực phẩm trưng bày cần được che đậy để hạn chế bụi bẩn và côn trùng. Nếu có thể quan sát khu vực chế biến, du khách nên để ý tình trạng vệ sinh và dấu hiệu động vật gây hại xâm nhập.

Tiếp theo, chú ý cách nhân viên xử lý thực phẩm. Thực phẩm sống và thức ăn đã nấu chín cần được bảo quản, chế biến riêng biệt, sử dụng dụng cụ phù hợp để tránh nhiễm chéo. Nhân viên trực tiếp tiếp xúc với thức ăn chín dùng ngay cần tuân thủ quy định vệ sinh cá nhân, sử dụng đồ bảo hộ theo yêu cầu. Bát, đũa, thìa và ly uống nước cũng cần sạch, khô ráo.

Đây là những chi tiết nhỏ nhưng có thể giúp thực khách nhận diện những dấu hiệu bất ổn trước khi dùng bữa. Nếu khu vực chế biến thiếu vệ sinh hoặc cách xử lý thực phẩm khiến du khách không yên tâm, việc đổi sang một địa điểm khác là lựa chọn hợp lý.

Du khách cũng đừng bỏ qua tình trạng nguyên liệu và món ăn. Thực phẩm có mùi bất thường, đổi màu hoặc dấu hiệu ôi thiu cần được tránh sử dụng. Với hải sản và thịt tươi sống, du khách nên quan sát độ tươi cũng như điều kiện bảo quản trước khi yêu cầu chế biến. Một món ăn được trình bày hấp dẫn chưa đủ để khẳng định nguyên liệu bên trong còn bảo đảm chất lượng.

Cuối cùng, tham khảo đánh giá trực tuyến nhưng cần có chọn lọc. Những nhận xét mô tả cụ thể về vệ sinh, cách bảo quản thực phẩm và chất lượng phục vụ có giá trị tham khảo hơn các lời khen chung chung. Dù vậy, đánh giá trên mạng không thể thay thế việc quan sát tại chỗ. Nếu phát hiện dấu hiệu mất vệ sinh rõ ràng, du khách nên cân nhắc chọn cơ sở khác hoặc phản ánh với cơ quan quản lý địa phương.

Việc bảo đảm an toàn thực phẩm cũng không thể chỉ trông chờ vào sự cẩn trọng của thực khách. Theo lãnh đạo UBND phường Nha Trang, nhân lực phụ trách an toàn thực phẩm tại cấp xã, phường còn mỏng trong khi số lượng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống lớn. Công tác truy xuất nguồn gốc thịt tươi sống cũng gặp khó khăn do nguồn cung qua nhiều khâu trung gian tại chợ truyền thống; sau khi pha lóc, chia nhỏ, dấu kiểm soát giết mổ có thể không còn nguyên vẹn.

Từ thực tế này, địa phương đã kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật rõ ràng hơn và bố trí thêm biên chế chuyên trách an toàn thực phẩm cấp xã, phường.