Đi ăn được nhân viên bế con giúp, mẹ Mỹ đổi ý sống 10 năm ở TP.HCM

Gia đình 6 người của Marissa Goldstein thường xuyên du lịch khắp Việt Nam và các nước trong khu vực.

Năm 2016, Marissa Goldstein cùng chồng rời Mỹ đến Việt Nam với hai con sinh đôi vừa tròn một tuổi và hai vali hành lý. Họ nói với người thân rằng sẽ trở về sau ba tháng.

Một thập kỷ sau, trải qua cả giai đoạn quay lại Boston, gia đình nay có sáu thành viên vẫn chọn TP.HCM làm nơi sinh sống.

“Chúng tôi có bốn đứa con - hai cặp sinh đôi - và một cuộc sống ở TP.HCM mà tôi không muốn đánh đổi”, nữ doanh nhân 40 tuổi chia sẻ với Business Insider.

Gia đình đã đưa các con đến khoảng 50 quốc gia, thường dành mùa hè bên người thân ở Boston trước khi trở lại Việt Nam. Với Marissa, sự thuận tiện trong sinh hoạt, cách mọi người đối xử với trẻ nhỏ và cơ hội khám phá nhiều vùng đất khiến cô muốn tiếp tục gắn bó.

Từ ba tháng thành nhiều năm gắn bó

Lớn lên ở ngoại ô Boston, Marissa theo học ngành truyền thông tại Đại học Maryland. Chuyến đến Thái Lan trong chương trình học ở nước ngoài vào năm thứ ba đại học là lần đầu cô đặt chân đến châu Á.

“Tôi yêu nơi này ngay lập tức”, cô nhớ lại.

Marissa và chồng quen nhau từ thời trung học, kết hôn sau khi cô tốt nghiệp. Cô từng làm trong lĩnh vực quan hệ công chúng và bán hàng, sau đó lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Babson College.

Khoảng năm 2015, nhận thấy cơ hội hỗ trợ doanh nghiệp Mỹ đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc, hai vợ chồng thành lập The Timroon Group, chuyên về sản xuất và tìm nguồn cung tại Việt Nam.

Khi ấy, Marissa ở nhà chăm hai con nhỏ. Dù có người thân hỗ trợ và sống cùng cha mẹ trong căn nhà sáu phòng ngủ ở ngoại ô Boston, cô vẫn cảm thấy quá tải.

Cô nhận ra việc ở nhà toàn thời gian không phù hợp với mình. Ngược lại, mỗi khi đi du lịch, cô cảm thấy tràn đầy năng lượng. Một ngày sau sinh nhật đầu tiên của hai con, gia đình lên đường đến TP.HCM.

Marissa Goldstein cùng chồng lần đầu đưa hai con đến Việt Nam năm 2016.

Điều sớm chinh phục Marissa là cách mọi người đối xử với trẻ nhỏ. Khi gia đình đi ăn, nhân viên nhà hàng thường bế và chơi cùng hai bé, khiến cô cảm thấy an tâm.

Chỉ sau một tháng, họ đã có những người bạn đến từ nhiều quốc gia. Dự định ở lại ba tháng dần kéo dài thành 18 tháng.

Khi hai con được 18 tháng tuổi, gia đình đi tàu đêm đến Sa Pa. Gặp những phụ nữ người Mông bán sản phẩm dệt thủ công, Marissa nảy ra ý tưởng xây dựng thương hiệu phụ kiện du lịch, hợp tác với các nữ nghệ nhân.

Cũng trong chuyến đi ấy, hai vợ chồng quyết định sinh thêm một con. Không lâu sau, họ biết mình tiếp tục mang song thai.

Tháng 1/2020, gia đình trở về Boston, nơi Marissa phát triển thương hiệu phụ kiện dệt may Raffi Nova. Ngay khi công việc kinh doanh của chồng khởi sắc, cả hai lại muốn quay về Việt Nam.

Khoản chi lớn nhất là tiền học

Hiện gia đình sống trong căn hộ dịch vụ năm phòng ngủ, cách trung tâm TP.HCM khoảng 15 phút di chuyển.

Theo Marissa, khu vực này có đông người nước ngoài, nhiều trường quốc tế và các tiện ích thường ngày đều cách nhà khoảng 10 phút lái xe. Gia đình có thể tiếp cận bác sĩ, bệnh viện, các quán ăn đường phố được Michelin Guide giới thiệu, tiệm bánh kiểu Pháp và nhiều lớp ngoại khóa cho trẻ, từ taekwondo đến tennis.

Từ trải nghiệm cá nhân, cô nhận thấy nhiều khoản sinh hoạt tại đây thấp hơn ở Mỹ, dù tiền nhà và học phí vẫn chiếm phần đáng kể.

Giá thuê tại khu vực cô sống dao động từ khoảng 1.500 USD/tháng cho căn hộ nhỏ đến khoảng 10.000 USD/tháng với biệt thự. Gia đình cô chi ở khoảng giữa, nhưng không tiết lộ con số cụ thể.

Mỗi tháng, cả nhà dành khoảng 1.000 USD mua thực phẩm. Rau củ và trái cây thường được mua ở chợ địa phương, trong khi thịt và thực phẩm nhập khẩu tốn kém hơn.

Một cốc latte tại quán cà phê có không gian đẹp giá khoảng 2 USD, khiến cô cảm thấy thoải mái khi mời bạn bè.

Gia đình trả khoảng 900 USD/tháng cho một người giúp việc không ở lại, phụ trách dọn dẹp, sơ chế thực phẩm và hỗ trợ chăm trẻ. Bảo hiểm y tế cho sáu người có chi phí dưới 10.000 USD/năm.

Ngược lại, mỗi lần về Mỹ vào mùa hè, Marissa thường bất ngờ trước giá cả. Cô kể một lần đưa các con đi ăn bánh bagel, hóa đơn lên tới 100 USD hoặc hơn.

Học phí trường quốc tế là khoản chi lớn nhất của gia đình có bốn con.

Tuy nhiên, học phí mới là khoản chi lớn nhất. Theo Marissa, học phí trường quốc tế tại TP.HCM dao động khoảng 8.000-30.000 USD mỗi trẻ trong một năm học. Mức gia đình cô đang trả thuộc nhóm cao trong khoảng này.

“Với học phí của bốn con, tổng chi tiêu của chúng tôi có lẽ tương đương khi sống tại Mỹ, nơi chúng tôi không phải trả tiền học. Nhưng ở đó, chúng tôi sẽ không ăn ngoài hay đi du lịch nhiều như hiện tại”, cô nói.

Vợ chồng Marissa coi trọng giáo dục và sẵn sàng dành ngân sách cho việc học của các con. Với họ, lựa chọn sống tại Việt Nam còn gắn với những trải nghiệm cả gia đình có thể cùng nhau tận hưởng.

Điểm xuất phát để khám phá thế giới

Sống xa người thân là một trong những khó khăn lớn nhất của gia đình. Cha mẹ và họ hàng hai bên đều ở vùng ngoại ô Boston.

Marissa cũng phải thích nghi với thời tiết nóng và những trận mưa lớn ở TP.HCM. Cô kể vào mùa mưa, trời thường đổ mưa đúng giờ đón con tan học, kể cả những hôm cô tin rằng sẽ không mưa.

Bù lại, các con có thể mặc cùng loại trang phục quanh năm, không cần chuẩn bị quần áo cho nhiều mùa như ở Mỹ.

“Tôi xem Việt Nam là điểm xuất phát để cả nhà khám phá thế giới”, cô nói.

Gia đình thường xuyên đi du lịch trong nước và khu vực. Mùa xuân vừa qua, họ từng qua đêm trong rừng ở Phong Nha. Cả nhà đã đến Thái Lan khoảng 20 lần.

Tháng 2 vừa qua, gia đình thuê xe nhà di động để khám phá đảo Nam của New Zealand. Trong chuyến đến Sri Lanka, các con được học lướt sóng, còn cả nhà nghỉ tại một homestay trên núi.

Gia đình thường xuyên khám phá các vùng đất ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Những chuyến đi với sáu thành viên cũng có nhiều bất tiện. Theo Marissa, phần lớn khách sạn không cho phép bốn trẻ em ở chung một phòng, còn cả nhà không ngồi vừa một chiếc ôtô thông thường.

Dù vậy, những hành trình đáng nhớ nhất của họ thường gắn với homestay, khu cắm trại và xe nhà di động.

Marissa cho rằng lựa chọn ấy phù hợp với tính cách của mình. Cô chưa từng mong muốn chọn một ngôi nhà rồi sống cố định ở đó suốt nhiều thập kỷ.

“Tôi chưa bao giờ muốn nói: ‘Đây là ngôi nhà chúng tôi sẽ sống trong 50 năm tới’”, cô chia sẻ.

Với hai cặp sinh đôi, cuộc sống luôn có nhiều xáo trộn. Nhưng Marissa thích sự bận rộn ấy và không muốn thay đổi.

Hoàng Hoàng