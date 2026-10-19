ĐHQG TPHCM công nhận và chuyển đổi tín chỉ môn học trực tuyến vào đào tạo chính khóa

Trong năm học 2026-2027, ĐHQG TPHCM triển khai 33 môn học trực tuyến thuộc các lĩnh vực với gần 5.000 bài giảng - Ảnh: THANH HÙNG

Theo quy định về tổ chức, vận hành và khai thác các môn học trực tuyến trên VNU-MOOC, kết quả học tập từ các môn học môn học trực tuyến được các cơ sở đào tạo thuộc ĐHQG TPHCM xem xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ vào chương trình đào tạo chính khóa bậc đại học tại các trường đại học thành viên.

Triển khai 33 môn học trực tuyến

Trong năm học 2026-2027, ĐHQG TPHCM triển khai 33 môn học trực tuyến thuộc nhiều lĩnh vực như: lý luận chính trị, công nghệ thông tin, khoa học cơ bản, khoa học xã hội và sức khỏe. Hệ thống hiện có gần 5.000 bài học được thiết kế với nhiều hoạt động tương tác. Nhờ đó, sinh viên không chỉ xem video hoặc đọc tài liệu mà còn có thể vừa học, vừa thực hành và tự củng cố kiến thức trong suốt quá trình học tập. Hầu hết các bài giảng có thời lượng không quá 15 phút, tập trung vào những nội dung trọng tâm, giúp sinh viên thuận tiện theo dõi và sắp xếp thời gian học tập.

Hệ thống VNU-MOOC chính thức đi vào vận hành từ năm học 2026-2027 mở rộng lựa chọn học tập trên môi trường số cho sinh viên ĐHQG TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Tùy theo mục tiêu và cách tổ chức của từng môn học, các cơ sở đào tạo sẽ triển khai việc học tập trên VNU-MOOC theo ba hình thức: Học liệu bổ trợ (sinh viên có thể chủ động học thêm để củng cố kiến thức, bổ sung nội dung còn chưa vững hoặc khám phá một lĩnh vực mới bên cạnh các học phần chính khóa; Học tập kết hợp (sinh viên học một phần nội dung trên VNU-MOOC, sau đó tiếp tục thảo luận, thực hành và được giảng viên giải đáp trên lớp. Hình thức này kết hợp tính chủ động của việc học trực tuyến với cơ hội tương tác trực tiếp cùng giảng viên và bạn học; Học và tích lũy tín chỉ (sinh viên hoàn thành học phần trên VNU-MOOC, tham gia kỳ kiểm tra, đánh giá độc lập và được xem xét công nhận, tích lũy tín chỉ theo quy định của ĐHQG TPHCM và cơ sở đào tạo.

Hoàn thành môn học và nhận chứng nhận kết quả

Theo Ban Đào tạo ĐHQG TPHCM, để kết quả học tập được xem xét công nhận tín chỉ, sinh viên cần đăng ký học chính thức môn học trực tuyến và hoàn thành các nội dung bắt buộc trên VNU-MOOC. Hình thức này khác với việc học dự thính, khi sinh viên tham gia chủ yếu để tham khảo và bổ sung kiến thức.

Khi hoàn thành các yêu cầu học tập bắt buộc, sinh viên được đăng ký tham dự kỳ thi kết thúc môn học do Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG TPHCM tổ chức. Sinh viên đáp ứng điều kiện được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành môn học trực tuyến dạng điện tử, có mã xác thực, trong đó ghi điểm đánh giá quá trình (nếu có) và điểm kiểm tra kết thúc môn học.

Bài giảng trực tuyến môn Hóa học - Ảnh: THANH HÙNG

Với Giấy chứng nhận hoàn thành môn học trực tuyến, sinh viên có thể đề nghị trường đang theo học xem xét công nhận tín chỉ. Việc công nhận được thực hiện dựa trên ma trận đối sánh giữa môn học trực tuyến và các học phần trong chương trình đào tạo. Cơ sở đào tạo quyết định số tín chỉ được công nhận và công bố quy trình trước khi người học đăng ký học.

Đối với các môn học nằm trong danh sách đã được ĐHQG TPHCM phê duyệt, các trường sẽ thực hiện xem xét công nhận theo quy định. Giấy chứng nhận hoàn thành môn học được sử dụng để đề nghị công nhận tín chỉ trong thời hạn do từng trường quy định.

Bảo đảm kết quả thông qua kỳ thi có giám sát

Quá trình tự học trên VNU-MOOC và kỳ thi kết thúc môn học được tổ chức thành 2 khâu riêng biệt. Kỳ thi có thể được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến có giám sát, với ngân hàng đề được xây dựng, thẩm định và bảo mật theo quy định.

Quy định cũng nghiêm cấm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ không được phép trong quá trình làm bài kiểm tra. Các trường hợp gian lận có thể bị hủy kết quả, bị thu hồi chứng nhận hoặc không được công nhận tín chỉ.

Các môn học trực tuyến trên VNU-MOOC được đội ngũ chuyên gia, giảng viên từ các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQG TPHCM xây dựng - Ảnh: THANH HÙNG

Trong quá trình học, VNU-MOOC theo dõi tiến độ và gửi cảnh báo khi sinh viên có nguy cơ không đáp ứng điều kiện dự thi. Bên cạnh đó, sinh viên có thể trao đổi các vấn đề liên quan đến nội dung học tập với giảng viên thông qua mục thảo luận của từng môn học.

Các môn học trực tuyến do ĐHQG TPHCM chủ trì xây dựng và triển khai thống nhất, theo định hướng chia sẻ học liệu dùng chung trong toàn hệ thống. Theo đó, sinh viên có thể tham gia một môn học trực tuyến do trường thành viên khác xây dựng và đề nghị trường mình đang theo học xem xét công nhận, chuyển đổi tín chỉ nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Nội dung học tập còn có thể được thiết kế thành các vi học phần (micro-unit of study, gọi tắt là microU). Các vi học phần được tích lũy, bổ sung từ môn học hoặc chương trình đào tạo khác có thể được xem xét công nhận và chuyển đổi trên cơ sở mức độ tương đồng về nội dung và quy định của từng cơ sở đào tạo.

Cơ chế công nhận và chuyển đổi tín chỉ có thể được xem xét áp dụng cho nhiều lộ trình đào tạo như: song ngành, ngành chính – ngành phụ, liên ngành, liên trường và các hình thức đào tạo khác theo quy định của từng cơ sở đào tạo.

Thông qua cơ chế công nhận và chuyển đổi tín chỉ, kết quả học tập trên VNU-MOOC có thể được liên kết với chương trình đào tạo chính khóa theo một quy trình cụ thể. Việc xây dựng danh mục các môn học trực tuyến dùng chung, quy định rõ điều kiện công nhận và bảo đảm kết quả thông qua kỳ thi có giám sát góp phần mở rộng các lựa chọn học tập, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên chủ động hơn trong việc xây dựng lộ trình học tập trong hệ thống ĐHQG TPHCM.