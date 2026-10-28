DHG Pharma lan tỏa kiến thức đến gần 400 dược sĩ TPHCM

Sự kiện diễn ra ngày 24/10/2026, cập nhật kiến thức chuyên môn và các quy định liên quan đến hoạt động hành nghề. Sự quan tâm của đông đảo dược sĩ cho thấy tinh thần chủ động học hỏi, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tư vấn và chăm sóc sức khỏe người dân.

Chương trình tập trung vào 4 chuyên đề gắn liền với hoạt động hành nghề Dược tại nhà thuốc, bao gồm:

Chuyên đề 1: Cập nhật các quy định mới về bán lẻ trong kinh doanh dược - THS. DS CKII. Trần Thị Như Thủy - Sở Y tế TPHCM

Chuyên đề 2: Các bệnh lý hô hấp thường gặp tại nhà thuốc - BS. Trần Quốc Tài - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Chuyên đề 3: Tư vấn về viêm da cơ địa và tình trạng da dễ kích ứng tại nhà thuốc - THS. BS. Võ Ngọc Thủy Tiên - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Chuyên đề 4: Tư vấn sử dụng thuốc cho đối tượng đặc biệt - BSNT. CKI. Nguyễn Trần Thảo Nguyên - Bệnh viện Thống Nhất

Các dược sĩ chăm chú theo dõi những nội dung chuyên môn được chia sẻ tại chương trình.

Điểm nổi bật của chương trình là không khí trao đổi sôi nổi trong các phiên hỏi đáp (Q&A). Nhiều dược sĩ tích cực đặt câu hỏi, chia sẻ những tình huống thực tế và trao đổi trực tiếp cùng báo cáo viên về các vấn đề thường gặp trong quá trình tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc. Những phần thảo luận này góp phần làm rõ kiến thức chuyên môn, đồng thời tạo cơ hội để học viên học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm hướng xử lý phù hợp trong thực tiễn.

Bên cạnh các chuyên đề đào tạo, DHG Pharma còn mang đến chương trình những thông tin hữu ích về chăm sóc sức khỏe hô hấp, lĩnh vực gắn liền với nhu cầu tư vấn thường gặp tại nhà thuốc. Thông qua việc giới thiệu bộ giải pháp chăm sóc sức khỏe hô hấp với các sản phẩm Telfor, Mitux, Medlon, Cozz,... DHG Pharma góp phần cung cấp thêm thông tin tham khảo, hỗ trợ dược sĩ trong quá trình tư vấn và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Đại diện ngành hàng Hô hấp DHG Pharma trình bày chuyên đề chăm sóc sức khỏe hô hấp tại chương trình.

Không chỉ chú trọng nội dung chuyên môn, chương trình còn mang đến không gian giao lưu, kết nối với các hoạt động tương tác sôi nổi tại khu vực sảnh, khu vực teabreak thân mật cùng nhiều phần quà ý nghĩa dành tặng các dược sĩ tham dự. Những hoạt động này góp phần tạo nên trải nghiệm trọn vẹn, khuyến khích sự kết nối và lan tỏa tinh thần học hỏi trong cộng đồng dược sĩ.

Mang tới chương trình thông điệp "Khỏe hô hấp - Bừng sức sống", DHG Pharma hướng đến việc nâng cao kiến thức chuyên môn và năng lực tư vấn chăm sóc sức khỏe hô hấp cho đội ngũ dược sĩ. Qua đó, góp phần giúp dược sĩ cập nhật kiến thức hữu ích, nâng cao chất lượng tư vấn tại nhà thuốc và lan tỏa những giá trị thiết thực trong hành trình chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Với vai trò nhà tài trợ đồng hành, DHG Pharma tiếp tục thể hiện sự quan tâm đối với các hoạt động đào tạo, cập nhật kiến thức dành cho đội ngũ dược sĩ. Việc đồng hành cùng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch không chỉ góp phần hỗ trợ hoạt động phát triển chuyên môn mà còn thể hiện định hướng gắn bó lâu dài của DHG Pharma với cộng đồng hành nghề dược.

Chương trình là một trong những hoạt động thể hiện cam kết của DHG Pharma trong việc hỗ trợ đội ngũ dược sĩ cập nhật kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực tư vấn và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn hành nghề. Trong thời gian tới, hành trình ấy sẽ tiếp tục được nối dài, với sự kiên định của DHG Pharma trên con đường góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.