ĐH Thái Nguyên thúc đẩy hợp tác quốc tế, mở rộng kết nối giáo dục và phát triển nguồn nhân lực

Sáng 12/11, đoàn công tác của ĐH Thái Nguyên, cùng các đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tham dự Hội thảo quốc tế ISDAE 2026 đã có buổi gặp mặt, trao đổi với lãnh đạo tỉnh Lào Cai tại Tỉnh ủy Lào Cai.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: NTCC)

Tham dự buổi gặp mặt có ngài Adam Mulawarman Tugio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam; ngài João Pereira - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste tại Việt Nam; cùng đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tham dự Hội thảo Đối thoại chiến lược và Trao đổi học thuật quốc tế (ISDAE) 2026 tại Lào Cai.

Về phía ĐH Thái Nguyên, có: PGS. TS Hoàng Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Thái Nguyên; TS Nguyễn Văn Tảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐH Thái Nguyên; TS Nguyễn Hồng Liên - Phó Giám đốc ĐH Thái Nguyên; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng và khoa Quốc tế.

Tiếp và làm việc với đoàn, có ông Dương Quốc Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; ông An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Sở GD - ĐT.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy chào mừng các đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và ĐH Thái Nguyên đến thăm, làm việc tại Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nhiệt liệt chào mừng các đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế đến thăm, làm việc tại Lào Cai; đồng thời đánh giá cao ĐH Thái Nguyên và các đối tác đã phối hợp tổ chức Hội thảo ISDAE 2026 với những nội dung hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực môi trường, giáo dục, kinh doanh và công nghệ.

Ông Dương Quốc Huy đánh giá cao ý nghĩa của hội thảo, coi đây là diễn đàn học thuật thiết thực, góp phần kết nối các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để Lào Cai tăng cường giao lưu, hợp tác và hội nhập quốc tế.

Giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế của địa phương, ông Dương Quốc Huy nhấn mạnh, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lào Cai bước vào giai đoạn phát triển mới, với không gian rộng mở, tiềm năng đa dạng. Tỉnh có diện tích tự nhiên trên 13.000km², quy mô dân số trên 1,7 triệu người; sở hữu vị trí chiến lược tại trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời là cửa ngõ giao thương quan trọng trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, kết nối Việt Nam, ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: NTCC

Cùng với lợi thế về vị trí địa lý, Lào Cai có hệ thống giao thông đa dạng, kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế lớn; đang thu hút đầu tư vào Cảng hàng không Sa Pa và triển khai các định hướng phát triển tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Lào Cai có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển, nổi bật trong một số lĩnh vực như kinh tế cửa khẩu, công nghiệp và logistics; nông nghiệp, lâm nghiệp và phát triển xanh; du lịch và giao lưu văn hóa.

Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế đó, tỉnh Lào Cai mong muốn tăng cường hợp tác với các quốc gia, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các đối tác trên nhiều lĩnh vực.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tỉnh mong nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế trong việc kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm đến cơ hội hợp tác tại Lào Cai, nhất là trong các lĩnh vực logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh và du lịch.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tỉnh mong muốn được kết nối với các trường đại học, cơ sở đào tạo và tổ chức giáo dục quốc tế để mở rộng các chương trình học bổng, trao đổi học sinh, sinh viên, giảng viên và chuyên gia; hợp tác đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, qua đó nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và người lao động của tỉnh.

Đối với lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, tỉnh mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kết nối chuyên gia trong các lĩnh vực chuyển đổi số, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai, góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Cùng với đó, tỉnh mong muốn đẩy mạnh giao lưu văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; tăng cường kết nối giữa các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp của tỉnh Lào Cai với các đối tác nước ngoài, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân các nước, mở rộng hợp tác, quảng bá hình ảnh, con người Lào Cai.

PGS. TS Hoàng Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Thái Nguyên tham dự buổi làm việc. Ảnh: NTCC

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy khẳng định, tỉnh Lào Cai luôn hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác quốc tế đến tìm hiểu, khảo sát và triển khai các hoạt động hợp tác trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên.

Phát biểu tại buổi tiếp, ngài Adam Mulawarman Tugio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Lào Cai; đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch của địa phương, đặc biệt là vẻ đẹp thiên nhiên và sức hấp dẫn của Khu du lịch quốc gia Sa Pa.

Đại sứ cho biết sẽ thúc đẩy kết nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Indonesia nhằm tăng cường hợp tác với Lào Cai, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân. Đại sứ quán Indonesia cũng sẵn sàng giới thiệu các cơ sở giáo dục uy tín của Indonesia để nghiên cứu, triển khai các chương trình hợp tác với tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy tặng quà lưu niệm cho ngài Adam Mulawarman Tugio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam. Ảnh: NTCC

Ngài João Pereira - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh, đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm Lào Cai là một hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy các cam kết hợp tác giữa Việt Nam và Timor-Leste.

Đại sứ đánh giá cao những đóng góp của ĐH Thái Nguyên trong công tác đào tạo sinh viên Timor-Leste. Từ năm 2014 đến nay, đã có hơn 100 sinh viên Timor-Leste học tập tại ĐH Thái Nguyên. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã trở về nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy tặng quà lưu niệm cho ngài João Pereira - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste tại Việt Nam. Ảnh: NTCC

Đại sứ mong muốn tiếp tục mở rộng cơ hội học tập cho sinh viên Timor-Leste tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, công nghệ, viễn thông, giao lưu nhân dân và kết nối giữa các địa phương. Đại sứ nhấn mạnh sẽ giới thiệu, kết nối các đoàn công tác của Chính phủ, bộ, ngành Timor-Leste đến thăm, tìm hiểu và xây dựng các chương trình hợp tác với tỉnh Lào Cai trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NTCC

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và thiện chí hợp tác của các đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế dành cho tỉnh Lào Cai và ĐH Thái Nguyên.