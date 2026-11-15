ĐH Thái Nguyên kết nối nguồn lực kiến tạo hợp tác giáo dục Việt Nam – Trung Quốc

Quang cảnh Tọa đàm.

Tọa đàm có sự tham dự của các đoàn đại biểu, nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học đến từ nhiều cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu của Trung Quốc, trong đó có Học viện Hồng Hà, Học viện Văn Sơn, Đại học Dân tộc Trung Nam, Đại học Sư phạm Thủ đô và Đại học Quảng Tây.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đại biểu, đối tác quốc tế.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng nhận định, giáo dục đại học đang đứng trước những thay đổi nhanh chóng dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, sự dịch chuyển của thị trường lao động và yêu cầu phát triển bền vững. Những xu hướng này đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như quản trị đại học.

Trong bối cảnh đó, năng lực cạnh tranh của một trường đại học không chỉ được quyết định bởi những nguồn lực hiện có mà còn phụ thuộc vào khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài.

Đây cũng là lý do Đại học Thái Nguyên lựa chọn chủ đề “Kết nối thế mạnh – Kiến tạo hợp tác” cho tọa đàm. Theo đó, kết nối là bước đầu để các bên nhận diện đúng năng lực, thế mạnh và nhu cầu của nhau; kiến tạo hợp tác là quá trình chuyển hóa những điểm tương đồng thành các chương trình đào tạo, nhóm nghiên cứu, dự án chuyển giao công nghệ, hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên và những sáng kiến chung có kết quả cụ thể.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh, hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học Trung Quốc là một trong những định hướng được Đại học đặc biệt coi trọng. Với lợi thế gần gũi về địa lý, nhiều lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu có tính bổ trợ, hai bên có nhiều tiềm năng phát triển hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nông nghiệp thông minh, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe và đổi mới giáo dục.

Đại học Thái Nguyên mong muốn thúc đẩy hợp tác theo ba hướng trọng tâm đó là: Tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên, học viên; phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng có tính bổ trợ. Hình thành các nhóm nghiên cứu chung, cùng giải quyết những vấn đề khoa học và phát triển sản phẩm có khả năng ứng dụng thực tiễn. Đồng thời, gắn kết hợp tác đại học với nhu cầu phát triển của địa phương và doanh nghiệp, góp phần chuyển hóa tri thức thành giá trị kinh tế - xã hội.

Sau tọa đàm, Đại học Thái Nguyên sẽ tiếp tục làm đầu mối tổng hợp nhu cầu, kết nối các đơn vị phù hợp và thúc đẩy những đề xuất có khả năng triển khai. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc ký kết các biên bản ghi nhớ mà hướng tới những chương trình đào tạo chung, nhóm nghiên cứu hoạt động hiệu quả, hoạt động trao đổi học thuật thực chất và các kết quả khoa học được ứng dụng.

Đại diện các cơ sở giáo dục đại học Trung Quốc đã trình bày nhiều tham luận, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất định hướng hợp tác.

Trong khuôn khổ tọa đàm, đại diện các cơ sở giáo dục đại học Trung Quốc đã trình bày nhiều tham luận, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất định hướng hợp tác. Các nội dung tập trung vào đổi mới mô hình hợp tác đại học Việt Nam – Trung Quốc, chuyển từ kết nối đối tác sang triển khai chương trình cụ thể; gắn kết đào tạo nguồn nhân lực với sản xuất và phát triển kinh tế vùng biên; đổi mới đào tạo nhân lực quản lý công trong kỷ nguyên AI.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ về vai trò của giáo dục đại học trong thực hiện sứ mệnh quốc gia, nâng cao năng lực đóng góp cho sự phát triển đất nước, phát huy thế mạnh địa phương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Đại học Thái Nguyên là một đại học vùng đa ngành, đa lĩnh vực, với hệ thống 07 trường đại học thành viên và 07 đơn vị đào tạo trực thuộc, nghiên cứu trải rộng từ kỹ thuật – công nghệ, công nghệ thông tin, nông nghiệp, khoa học cơ bản, khoa học xã hội, giáo dục, kinh tế đến y – dược. Chính cấu trúc đa lĩnh vực này tạo điều kiện để chúng tôi phát triển các chương trình hợp tác liên ngành và kết nối với nhiều nhóm đối tác khác nhau. Với vị thế là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Đại học Thái Nguyên mang sứ mạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đồng hành cùng các địa phương trong phát triển kinh tế – xã hội.