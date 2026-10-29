ĐH Nông Lâm Huế thúc đẩy hợp tác khoa học, phát triển chăn nuôi bền vững

Đoàn Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tham dự Hội nghị AAAP 2026

Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á – Úc lần thứ 21 (AAAP 2026) mở rộng không gian hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, tạo động lực phát triển ngành chăn nuôi hiện đại, xanh, tuần hoàn và bền vững. Sự tham dự của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế góp phần tăng cường kết nối học thuật, cập nhật tri thức và mở ra cơ hội hợp tác chuyên môn.

Khoa học công nghệ - động lực đổi mới chăn nuôi

Ngày 28/10/2026, đoàn Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH), do GS.TS. Lê Đình Phùng, Hiệu trưởng Nhà trường dẫn đầu, tham dự Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc lần thứ 21 (AAAP 2026), do Hội Chăn nuôi Việt Nam chủ trì tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Với chủ đề “Chăn nuôi bền vững - Sustainable Animal Production”, hội nghị diễn ra từ ngày 28 đến 31/10/2026.

Đoàn có sự tham gia của: PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Đinh Văn Dũng, Trưởng khoa Chăn nuôi Thú y; TS. Hoàng Hữu Tình, Phụ trách Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên cùng cán bộ, giảng viên Khoa Chăn nuôi Thú y.

Hội nghị quy tụ khoảng 1.400 đại biểu đăng ký, trong đó có khoảng 600 đại biểu quốc tế đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ

Hội nghị quy tụ khoảng 1.400 đại biểu đăng ký, trong đó có khoảng 600 đại biểu quốc tế đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tạo điều kiện trao đổi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại Hội nghị AAAP 2026

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh định hướng phát triển ngành chăn nuôi hiện đại, xanh, tuần hoàn và bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, gắn với kiểm soát dịch bệnh, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị.

Chăn nuôi xanh gắn với công nghệ và hợp tác quốc tế

Chương trình AAAP 2026 tập trung vào 14 nhóm chuyên đề, từ di truyền và giống vật nuôi, dinh dưỡng, thức ăn chăn nuôi, sức khỏe vật nuôi đến môi trường, chăn nuôi thông minh, quản trị số và phúc lợi động vật.

Các báo cáo khoa học làm nổi bật vai trò của công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, cải thiện di truyền và dinh dưỡng trong nâng cao năng suất, kiểm soát dịch bệnh, giảm tác động môi trường. Cách tiếp cận Một sức khỏe (One Health) cũng góp phần thúc đẩy sự phối hợp giữa sức khỏe vật nuôi, con người và môi trường.

Đây là những hướng nghiên cứu thiết thực, tạo nền tảng để chăn nuôi xanh phát triển theo hướng hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Việc ứng dụng công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất sẽ hỗ trợ người chăn nuôi nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu nguồn lực, giảm thất thoát và từng bước tăng sức cạnh tranh.

TS. Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, Chủ tịch AAAP 2026 phát biểu tại Hội nghị

Theo TS. Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, Chủ tịch AAAP 2026 kỳ vọng hội nghị sẽ góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực, thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư xanh và tăng cường kết nối giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người chăn nuôi.

ĐH Nông Lâm, ĐH Huế mở rộng kết nối, hướng tới phát triển bền vững

Bên cạnh hoạt động học thuật, AAAP 2026 tạo cơ hội để các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế trao đổi, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và đưa tiến bộ khoa học vào thực tiễn.

Đối với Trường ĐHNL, ĐHH, tham dự diễn đàn là dịp cập nhật xu hướng nghiên cứu, mở rộng hợp tác học thuật, tăng cường trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y và các ngành liên quan. Những kết nối này có thể tạo thêm điều kiện phát triển nghiên cứu ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực và gắn kết nhà trường với nhu cầu thực tiễn của ngành.

Một số gian hàng trưng bày tại Hội nghị

Trong bối cảnh yêu cầu về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và giảm phát thải ngày càng cao, hợp tác khoa học công nghệ có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất. Phát huy kết quả nghiên cứu, tăng cường liên kết và thúc đẩy đổi mới sáng tạo sẽ góp phần xây dựng ngành chăn nuôi có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao.

AAAP 2026 vì vậy không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy chăn nuôi xanh, nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị và sử dụng tài nguyên có trách nhiệm. Đây là nền tảng cần thiết để ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển bền vững./.