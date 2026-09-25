ĐH Nông Lâm - ĐH Huế tiếp sức sinh viên, hướng tới phát triển bền vững

Lãnh đạo ĐH Huế tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhân dịp Lễ khai giảng khóa 60, năm học 2026–2027

Ngày 25/9, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức Lễ khai giảng khóa 60, năm học 2026–2027, chào đón gần 1.300 tân sinh viên. Đây là dấu mốc quan trọng hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1967–2027), đồng thời mở ra hành trình mới trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn.

Tạo nền tảng nhân lực cho nông nghiệp hiện đại

Lễ khai giảng có sự tham dự của đại diện lãnh đạo TP Huế, các sở, ban, ngành; lãnh đạo Đại học Huế; nguyên lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm qua các thời kỳ; đại diện cơ quan, doanh nghiệp đối tác cùng cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Đáng chú ý, đây là năm thứ hai liên tiếp Trường Đại học Nông Lâm có lượng sinh viên tăng đáng kể so với năm trước. Kết quả này cho thấy sự quan tâm của người học đối với các ngành đào tạo gắn với nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn.

Năm học 2026–2027 diễn ra trong bối cảnh lĩnh vực Nông – Lâm – Ngư nghiệp có nhiều chính sách mới. Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 31/7/2026 về Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường, cùng các chính sách về học bổng, miễn, giảm và hỗ trợ học phí, được kỳ vọng mở thêm cơ hội học tập, phát triển nguồn nhân lực.

Mở rộng cơ hội học tập, tiếp cận nguồn lực

Phát biểu tại lễ khai giảng, GS.TS. Lê Đình Phùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm nhấn mạnh, môi trường đại học không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn giúp người học rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng.

GS.TS. Lê Đình Phùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm

Trong khuôn khổ lễ khai giảng, nhà trường cũng đã công bố các quyết định khen thưởng, trao học bổng cho sinh viên thủ khoa và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập tốt.

Trao tặng giấy khen cho sinh viên đậu thủ khoa

Nhà trường cũng tiếp nhận tổng số tiền tài trợ hơn 1,47 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Trong đó, 375 triệu đồng dành cho học bổng thủ khoa và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hơn 1,095 tỷ đồng còn lại hỗ trợ sinh viên, nghiên cứu khoa học, hoạt động của các khoa chuyên môn và Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên.

Việc thông tin đầy đủ, minh bạch về các chính sách học bổng, hỗ trợ học phí và các chương trình tài chính hợp pháp cũng góp phần giúp người học có nhu cầu, đủ điều kiện chủ động tìm hiểu, hoàn thiện hồ sơ và tiếp cận nguồn lực theo quy định; trong đó có các chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên nếu thuộc đối tượng và đáp ứng điều kiện theo chính sách hiện hành.

Hướng tới nguồn nhân lực chất lượng cao

Với triết lý giáo dục “Phát triển toàn diện – Gắn với thị trường lao động – Hội nhập quốc tế”, Trường Đại học Nông Lâm tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tăng cường hội nhập và lấy người học làm trung tâm.

Định hướng này có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành đội ngũ nhân lực có chuyên môn, kỹ năng và khả năng thích ứng với yêu cầu mới của ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp; phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

Quang cảnh buổi lễ

Lễ khai giảng khóa 60 vì thế không chỉ là ngày hội đón tân sinh viên, mà còn là điểm khởi đầu cho một thế hệ mới kế thừa truyền thống gần 60 năm của nhà trường. Từ giảng đường đến thực tiễn sản xuất, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, mỗi sinh viên được kỳ vọng trở thành một nguồn lực góp phần thúc đẩy nông nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển nông thôn bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên

Đầu tư cho giáo dục, tạo cơ hội để người học tiếp cận chính sách hỗ trợ phù hợp và gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn chính là đầu tư cho tương lai của ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp. Qua đó, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nền nông nghiệp hiện đại, xanh, tuần hoàn và bền vững trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh ghi nhận được