ĐH Kinh tế TP.HCM sẽ làm gì với quỹ đất 'vàng' gần 1.800 tỷ đồng?

ĐH Kinh tế TP.HCM được bàn giao khu đất rộng hơn 5.200 m2 tại phường Xuân Hòa. Ảnh: UEH.

Khu đất rộng hơn 5.200 m2 tại số 3 Công trường Quốc tế (phường Xuân Hòa, TP.HCM), nằm cạnh Hồ Con Rùa, có tổng nguyên giá tài sản hơn 1.798 tỷ đồng, vừa được Bộ GD&ĐT điều chuyển cho ĐH Kinh tế TP.HCM quản lý, sử dụng.

Ngày 13/11, ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết nhà trường dự kiến cải tạo khu đất thành Quảng trường Tri thức quốc tế (Learning Agora, Urban Gateway) để phục vụ nghiên cứu khoa học và kết nối cộng đồng.

Phát triển Quảng trường Tri thức quốc tế

Khu đất số 3 Công trường Quốc tế nằm tại vị trí đắc địa, tiếp giáp vòng xoay Hồ Con Rùa, liền kề các trục đường lớn như Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần và Trần Cao Vân. Đây là khu vực tập trung nhiều cơ quan hành chính, trường đại học, công trình kiến trúc và các hoạt động thương mại, dịch vụ sầm uất ở trung tâm TP.HCM.

Theo quyết định của Bộ GD&ĐT, việc điều chuyển được thực hiện theo nguyên tắc chuyển tài sản từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Trước khi ban hành quyết định, Bộ GD&ĐT đã nhận được ý kiến của UBND TP.HCM tại Công văn số 9932/UBND-KT ngày 13/10 về phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất tại địa chỉ này.

Sau khi tiếp nhận, ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục bảo đảm cơ sở này phục vụ các hoạt động chung của Bộ GD&ĐT. Trên nền tảng đó, trường nghiên cứu cải tạo, phát triển công trình theo hướng bảo tồn giá trị lịch sử, kiến trúc hiện hữu, đồng thời bổ sung những chức năng mới phục vụ giáo dục, nghiên cứu khoa học và kết nối cộng đồng.

Theo định hướng đề án của nhà trường, Quảng trường Tri thức quốc tế được xây dựng dựa trên ý tưởng Agora thời Hy Lạp cổ đại, nơi người dân gặp gỡ, trao đổi kiến thức và tham gia các hoạt động cộng đồng. Với vị trí liền kề Hồ Con Rùa, công trình được kỳ vọng trở thành không gian mở, kết nối cảnh quan xanh, các địa điểm văn hóa và kiến trúc tại khu vực trung tâm thành phố.

Phối cảnh không gian kết nối từ hồ Con Rùa đến Quảng trường tri thức. Ảnh: UEH.

ĐH Kinh tế TP.HCM dự kiến tổ chức không gian này thành 4 khu vực chức năng chính. Trong đó, Phòng thí nghiệm Chính sách và Cộng đồng (Urban Think Lab) hướng đến các hoạt động nghiên cứu, trao đổi và đề xuất giải pháp cho những vấn đề đô thị.

Không gian Nghệ thuật và Bền vững (Art and Sustainability Studio) tập trung vào các hoạt động nghệ thuật, sáng tạo và nâng cao nhận thức về phát triển bền vững.

Hai khu vực còn lại gồm Trung tâm Kết nối học giả và Sáng kiến toàn cầu (Global Dialogue Hub) sẽ phục vụ các hoạt động giao lưu, đối thoại học thuật, hợp tác quốc tế; cùng không gian tri thức cộng đồng, triển lãm và sinh hoạt xanh dành cho người dân.

Các hạng mục cải tạo, xây dựng dự kiến được nghiên cứu theo nguyên tắc giữ gìn giá trị kiến trúc của công trình hiện hữu, hài hòa với cảnh quan Hồ Con Rùa. Nhà trường cũng đặt mục tiêu ưu tiên không gian xanh, vật liệu thân thiện môi trường và giải pháp vận hành phù hợp với chiến lược đại học xanh, bền vững.

Mở rộng hoạt động giáo dục

Một trong những chức năng đáng chú ý trong phương án phát triển cơ sở số 3 Công trường Quốc tế là mở rộng hoạt động giáo dục ra khỏi khuôn viên đại học, hướng đến học sinh và người dân thành phố.

Theo đó, ĐH Kinh tế TP.HCM dự kiến xây dựng khu trải nghiệm STEAM Zone dành cho học sinh các trường tiểu học lân cận. Tại đây, học sinh có thể tiếp cận khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học thông qua các hoạt động thực hành, khám phá và sáng tạo.

ĐH Kinh tế TP.HCM có mạng lưới 121 học giả quốc tế, 125 đối tác giáo dục toàn cầu. Ảnh: UEH.

Các chương trình thí nghiệm khoa học, lắp ráp mô hình, trải nghiệm công nghệ và tìm hiểu môi trường được kỳ vọng tạo thêm cơ hội học tập ngoài lớp học, giúp học sinh tiếp cận kiến thức theo hướng trực quan, gắn với thực tiễn.

Bên cạnh đó, Quảng trường Tri thức dự kiến là địa điểm tổ chức các lớp học mở, triển lãm nghệ thuật, diễn đàn học thuật và chương trình chia sẻ kiến thức dành cho cộng đồng. Việc đưa các hoạt động giáo dục đến một không gian công cộng ở trung tâm thành phố cũng giúp mở rộng khả năng tiếp cận tri thức của người dân, thay vì giới hạn trong phạm vi trường học.

Ở phương diện quốc tế, ĐH Kinh tế TP.HCM kỳ vọng tận dụng mạng lưới hợp tác sẵn có để biến nơi đây thành điểm gặp gỡ của các nhà khoa học, học giả và đối tác giáo dục nước ngoài.

Hiện nay, ĐH Kinh tế TP.HCM có mạng lưới 121 học giả quốc tế, 125 đối tác giáo dục toàn cầu và hệ thống 14 khuôn viên tại TP.HCM, Vĩnh Long và Nha Trang. Đây là cơ sở để trường phát triển các hoạt động hội thảo, diễn đàn khoa học, đối thoại chính sách và chương trình hợp tác quốc tế tại địa điểm mới.

Thông qua những hoạt động này, nhà trường mong muốn kết nối giới học thuật quốc tế với các vấn đề phát triển của TP.HCM, đồng thời giới thiệu hình ảnh thành phố năng động, giàu bản sắc và đang hướng đến đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.

Sự hiện diện của Quảng trường Tri thức bên cạnh Hồ Con Rùa cũng được kỳ vọng bổ sung một không gian văn hóa, giáo dục và giao lưu cộng đồng cho khu vực trung tâm. Thay vì chỉ là địa điểm phục vụ hoạt động nội bộ của một cơ sở giáo dục, nơi đây được định hướng trở thành không gian có khả năng tiếp cận rộng rãi hơn với người dân.

PGS.TS. Bùi Quang Hùng, Giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết trách nhiệm trước hết của nhà trường là gìn giữ những giá trị lịch sử, kiến trúc của công trình và tiếp tục bảo đảm các hoạt động phục vụ chung của Bộ GD&ĐT. Trên nền tảng đó, nhà trường mong muốn phát triển nơi đây thành không gian tri thức mở, kết nối quốc tế và phục vụ cộng đồng.

Đại diện nhà trường nêu rằng các hoạt động tại đây có thể trải dài từ trải nghiệm khoa học dành cho học sinh khu vực lân cận đến những diễn đàn trao đổi của học giả quốc tế, qua đó mở rộng cơ hội chia sẻ tri thức và đóng góp cho sự phát triển của ngành Giáo dục và thành phố.

Trong thời gian tới, ĐH Kinh tế TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án cải tạo và phát triển cơ sở số 3 Công trường Quốc tế theo nhiệm vụ được giao và các quy định hiện hành. Nhà trường cho biết việc triển khai phải bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn giá trị lịch sử, kiến trúc, duy trì các hoạt động phục vụ Bộ GD&ĐT và mở rộng chức năng giáo dục, phục vụ xã hội.