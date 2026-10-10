ĐH Kinh tế Quốc dân trao bằng thạc sĩ cho hơn 900 học viên

Học viên nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ.

Đó là chia sẻ của PGS.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân tại Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2026.

Tại buổi Lễ trao bằng, PGS.TS Bùi Đức Thọ đã gửi lời chúc mừng đến các tân thạc sĩ. PGS.TS Bùi Đức Thọ nói: "Để có được kết quả như ngày hôm nay, các bạn đã vượt qua nhiều thử thách từ công việc, học tập đến biến động sâu sắc của nền kinh tế – chính trị toàn cầu. Tấm bằng thạc sĩ là minh chứng cho nghị lực và sự kiên trì, đồng thời cũng mở ra hành trình mới đầy cơ hội và thách thức. Tôi tin tưởng rằng, với nghị lực học tập, ý chí bản thân cùng những kiến thức được trang bị một cách hệ thống ở bậc học thạc sĩ của nhà trường, các bạn sẽ tiếp tục nắm bắt cơ hội, vượt qua thử thách để vươn tới những thành công mới.

Các bạn không chỉ trở thành những doanh nhân, nhà quản lý, nhà lãnh đạo tài năng của các ngành, các địa phương, các tập đoàn, các tổ chức chính trị – xã hội trong cả nước, mà còn mang trên vai trọng trách đồng hành cùng đất nước trong công cuộc đổi mới toàn diện.

PGS.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân phát biểu.

Đất nước hôm nay cần những con người có tư duy toàn cầu, năng lực quản trị hiện đại, khả năng đổi mới sáng tạo để tham gia hoạch định chính sách, dẫn dắt doanh nghiệp và kiến tạo những giá trị mới. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, tôi tin rằng các bạn sẽ luôn làm việc bằng niềm đam mê và sự cống hiến, góp phần làm rạng danh truyền thống vẻ vang của Đại học Kinh tế Quốc dân – cơ sở giáo dục hàng đầu của đất nước".

Thay mặt cho hơn 900 tân thạc sĩ, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, học viên lớp K32QT2, ngành Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ: “Nhìn lại hành trình vừa qua, chúng em nhận ra rằng giá trị của chương trình thạc sĩ không chỉ nằm ở những kiến thức được tiếp thu hay những công trình nghiên cứu đã hoàn thành mà còn ở chính những con người mà chúng em may mắn được gặp gỡ.

Chúng em đến từ nhiều ngành nghề, nhiều thế hệ, với những trải nghiệm và xuất phát điểm khác nhau. Có những anh chị đã nhiều năm công tác, mang đến lớp học vốn kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Có những bạn trẻ đầy nhiệt huyết, năng động luôn sẵn sàng chia sẻ góc nhìn và cách tiếp cận mới. Chính sự khác biệt ấy đã tạo nên một môi trường học tập đặc biệt, nơi chúng em không chỉ học từ thầy cô, mà còn học hỏi lẫn nhau, cùng trao đổi và cùng trưởng thành.

Quang cảnh buổi lễ.

Và có lẽ, một trong những bài học đáng nhớ nhất mà chương trình thạc sĩ mang lại chính là bài học về sự cân bằng và tinh thần kiên trì. Bởi phía sau mỗi tân thạc sĩ hôm nay là những ngày vừa hoàn thành công việc tại cơ quan, vừa vội vã đến lớp; là những buổi tối dành cho bài tập, những ngày cuối tuần dành cho nghiên cứu, và đôi khi là cả những khoảng thời gian phải tạm gác lại niềm vui riêng bên gia đình.

Nhân dịp này, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, người thân và các cơ quan, đơn vị đã luôn thấu hiểu, sẻ chia và tạo điều kiện để chúng em hoàn thành chặng đường vừa qua. Và cũng xin cảm ơn chính những người bạn đồng hành của chúng ta, vì đã cùng nhau cố gắng, động viên nhau vượt qua khó khăn và tạo nên những kỷ niệm đẹp dưới mái nhà Kinh tế Quốc dân”.