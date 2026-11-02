ĐH Kinh tế Quốc dân khai giảng nghiên cứu sinh khóa 47 và trao bằng Tiến sĩ năm 2026

PGS.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân phát biểu.

Đó là chia sẻ của PGS.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân tại Lễ Khai giảng nghiên cứu sinh khóa 47 và trao bằng Tiến sĩ năm 2026.

Tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Đức Thọ đã gửi lời chúc mừng tới 165 tân nghiên cứu sinh khóa 47 đã vượt qua kỳ tuyển sinh để chính thức gia nhập cộng đồng học thuật của Nhà trường và 74 tân Tiến sĩ đã hoàn thành xong chặng đường đào tạo ở bậc học cao nhất này để nhận bằng ngày hôm nay.

Tính đến nay, ĐH Kinh tế Quốc dân đã có hơn 2.000 tiến sĩ tốt nghiệp. Nhiều người trong số đó đang giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống cơ quan của Đảng, Nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, đó là thành quả của quá trình lao động bền bỉ, nghiêm túc từ nhiều thế hệ thầy và trò.

Theo PGS.TS Bùi Đức Thọ, tấm bằng tiến sĩ các bạn cầm trên tay không chỉ xác nhận một học vị. Nó là sự công nhận về năng lực nghiên cứu độc lập nhưng quan trọng hơn, nó gắn liền với trách nhiệm xã hội.

Một tiến sĩ không phải là người biết tất cả mọi thứ trên đời. Tiến sĩ là người dám đối diện với một vấn đề hẹp, dám đặt câu hỏi đúng, tìm ra phương pháp giải quyết và dám bảo vệ kết quả khoa học của mình bằng lập luận chặt chẽ, luận cứ có cơ sở.

Quang cảnh buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Đức Thọ chia sẻ: Trở thành nghiên cứu sinh không đơn thuần là có thêm một thẻ học viên hay một danh xưng mới; đó là sự dấn thân vào con đường lao động trí óc đòi hỏi sự kiên trì lớn nhất.

“Nhà trường, trực tiếp là các khoa, viện và các thầy cô hướng dẫn sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về môi trường, cơ sở vật chất và không gian học thuật. Nhưng phần việc quyết định thành công hay thất bại vẫn nằm ở sự nỗ lực của chính các bạn’, PGS.TS Bùi Đức Thọ nói.

Thay mặt cho 74 tân tiến sĩ, TS. Nguyễn Minh Hòa - giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám đốc Đại học, Viện Đào tạo Sau đại học, các khoa, viện chuyên môn, phòng ban chức năng; thầy cô, nhà khoa học trong hội đồng chuyên môn. Đồng thời, gửi lời biết ơn tới gia đình và người thân, hậu phương thầm lặng đã thấu hiểu, sẻ chia và hi sinh để chúng tôi có ngày hôm nay.

“Tấm bằng tiến sĩ hôm nay khép lại một hành trình nhiều thử thách, nhưng cũng mở ra một sứ mệnh mới. Chúng tôi xin hứa tiếp tục nghiên cứu và công bố, mang tri thức đã được tôi luyện vào giảng đường vào thực tiễn quản trị, và đồng hành cùng các khóa nghiên cứu sinh sau xây dựng một cộng đồng khoa học vững mạnh của Đại học Kinh tế Quốc dân”, TS. Nguyễn Minh Hòa nói.