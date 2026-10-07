ĐH Kinh tế Quốc dân khai giảng chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh doanh

Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS. TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân chúc mừng 64 tân sinh viên khóa 6 và nhấn mạnh ý nghĩa của mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Waikato và Đại học Kinh tế Quốc dân. Hai trường là những cơ sở giáo dục được biết đến với chất lượng học thuật, tinh thần đổi mới sáng tạo và sự gắn kết quốc tế. Kinh doanh số và Quản trị chuỗi cung ứng là các chương trình đào tạo chủ lực của hai đại học, đồng thời cũng là những lĩnh vực đào tạo đang dẫn đầu xu hướng của thị trường lao động.

Cũng trong buổi lễ, PGS. TS Bùi Đức Thọ gửi tới các tân sinh viên khóa 6, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định nhà trường cam kết mang đến trải nghiệm học tập chất lượng cao với sự hỗ trợ tận tình. Chương trình được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên cả kiến thức và kỹ năng thực tiễn, chuẩn bị hành trang để trở thành những nhà lãnh đạo và chuyên gia trong lĩnh vực đã lựa chọn.

PGS. TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân.

Tại buổi lễ, đại diện Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam gửi lời chúc mừng tới các tân sinh viên khóa 6, đồng thời nhấn mạnh đây là giai đoạn sinh viên không chỉ tích lũy kiến thức mà còn hình thành tư duy độc lập, biết đặt câu hỏi, đón nhận những góc nhìn mới và chịu trách nhiệm về việc học của chính mình.

Đại diện Đại sứ quán New Zealand ghi nhận và biểu dương sự cam kết của hai trường đối với chương trình chất lượng cao, có tầm nhìn hướng tới tương lai. Chương trình kết hợp thế mạnh của hai cơ sở giáo dục, giúp sinh viên được thụ hưởng nền giáo dục của Đại học Waikato trong môi trường học thuật và cộng đồng của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Việc kết hợp những nhu cầu đang thay đổi của Việt Nam về đổi mới sáng tạo, số hóa và kinh doanh quốc tế với thế mạnh của giáo dục New Zealand về sáng tạo, giải quyết các vấn đề thực tiễn và tư duy độc lập sẽ trang bị cho sinh viên hành trang để thành công trên thị trường lao động và đóng góp cho tương lai của Việt Nam.

Thay mặt cho các tân sinh viên khóa 6, Đỗ Hà Ngân, sinh viên lớp SCM6 - Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh doanh chia sẻ: “Em mong rằng, những năm đại học không chỉ là một tấm bằng mà còn là những trải nghiệm, kỷ niệm và tình bạn được hình thành trong quá trình học tập. Những lần thuyết trình, những đêm thức khuya hoàn thành bài tập hay những lần cùng nhau vượt qua áp lực học tập có thể sẽ trở thành những ký ức đáng nhớ khi nhìn lại quãng đời sinh viên”.