ĐH Huế khẳng định vai trò trong hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia

Vinh danh tập thể tiêu biểu năm 2026: Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế.

Vừa qua, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế được biểu dương là một trong 5 trung tâm tiêu biểu năm 2026 của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Đại học - Cao đẳng Việt Nam (VNEI) cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Đại học Huế trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc gia.

Ghi dấu tại VNEI Summit 2026

Chiều 3/10/2026, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Tp. Hà Nội, Hội nghị cấp cao VNEI Summit 2026 với chủ đề “Từ chính sách đến thực thi” được tổ chức, quy tụ các cơ sở giáo dục, tổ chức, chuyên gia và đơn vị tiêu biểu trong hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên cả nước.

Hội nghị do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Đại học - Cao đẳng Việt Nam tổ chức. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế và TS. Hoàng Kim Toản, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế, Phó Chủ tịch VNEI.

PGS.TS Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại Hội nghị.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý tại VNEI Summit 2026 là Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế được NIC và VNEI biểu dương là một trong 5 trung tâm tiêu biểu năm 2026 của mạng lưới.

Kết nối tri thức với nguồn lực xã hội

Sự ghi nhận này là kết quả của quá trình Trung tâm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sinh viên, giảng viên; tăng cường kết nối nhà trường với doanh nghiệp, chuyên gia và các nguồn lực xã hội.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ, đồng hành, Trung tâm từng bước hình thành môi trường để các ý tưởng, dự án khởi nghiệp phát triển từ trong Đại học Huế. Đây cũng là nền tảng quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng tri thức và sức sáng tạo trong môi trường đại học.

Việc được biểu dương tại VNEI Summit 2026 không chỉ ghi nhận những kết quả Trung tâm đã đạt được, mà còn khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của Đại học Huế trong mạng lưới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc gia.

Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững

Phát huy những kết quả đạt được, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế sẽ tiếp tục tăng cường kết nối, khai thác hiệu quả tiềm năng tri thức và sáng tạo trong toàn Đại học Huế; đồng hành cùng các ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

Từ nền tảng kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, chuyên gia và các nguồn lực xã hội, những hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo thêm động lực để các ý tưởng có khả năng phát triển thành những giá trị thực tiễn.

Thường trực Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Đại học, Cao đẳng Việt Nam.

VNEI Summit 2026 vì thế không chỉ là dịp ghi nhận những mô hình, đơn vị tiêu biểu, mà còn mở thêm không gian kết nối để tinh thần “từ chính sách đến thực thi” được chuyển hóa thành những hành động cụ thể. Với vai trò ngày càng rõ nét trong mạng lưới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc gia, Đại học Huế tiếp tục hướng tới xây dựng môi trường sáng tạo, kết nối tri thức với thực tiễn, đồng hành cùng các sáng kiến có giá trị lâu dài, qua đó góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả và lan tỏa.