Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân chúc mừng Đại học Bách khoa Hà Nội nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, nhấn mạnh đây là dịp tri ân các thế hệ thầy, cô giáo đã dành tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường; đồng thời ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhìn lại chặng đường phát triển của nhà trường, GS.TS Lê Anh Tuấn nhắc đến dấu mốc ngày 15/10 vừa qua, khi Đại học Bách khoa Hà Nội kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Sự kiện có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, là niềm vinh dự và nguồn động viên lớn đối với toàn đại học.

GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh truyền thống vẻ vang phải trở thành động lực để Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục đổi mới, cống hiến, hướng tới mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu tinh hoa, đủ năng lực giải quyết những bài toán lớn của đất nước; là nơi kết nối trí tuệ và kiến tạo tương lai.

Theo GS.TS Lê Anh Tuấn, mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển trong giai đoạn tới đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi sự chuyển biến thực chất về tư duy và cách làm. Đại học cần phát huy hiệu quả cơ hội, vị thế và nguồn lực để nâng cao chất lượng các mặt hoạt động, đào tạo nguồn nhân lực chiến lược, đồng thời nâng tầm ảnh hưởng trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, mỗi giảng viên, cán bộ và người làm công tác quản lý cần phát huy năng lực sáng tạo, chủ động đề xuất giải pháp, cách làm mới, tạo ra những sản phẩm có giá trị và sức lan tỏa. Cùng với đó, tinh thần đoàn kết và hợp tác liên ngành trong đào tạo, nghiên cứu cần tiếp tục được phát huy.

Thứ trưởng Lê Quân thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động cho 2 cá nhân.

Thứ trưởng Lê Quân thừa ủy quyền trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Thứ trưởng Lê Quân trao Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho 2 tập thể.

Thứ trưởng Lê Quân trao bằng khen cho 5 tập thể xuất sắc.

Thứ trưởng Lê Quân trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các tập thể, cá nhân Đại học Bách khoa Hà Nội

Trong khuôn khổ buổi lễ, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tôn vinh tập thể, cá nhân được trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Trong đó, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 5 cá nhân; Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể; công nhận 5 tập thể xuất sắc; tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 1 tập thể và 24 cá nhân.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố và trao các quyết định bổ nhiệm trưởng, phó trưởng đơn vị cấp 2.

Dịp này, Đại học Bách khoa Hà Nội đồng thời công bố và trao các quyết định bổ nhiệm trưởng, phó trưởng đơn vị cấp 2. Mỗi quyết định bổ nhiệm thể hiện sự tin tưởng của cán bộ, giảng viên, đơn vị và lãnh đạo đại học đối với những người được giao trọng trách. Đây cũng là sự gửi gắm kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo trong chặng đường phát triển mới.