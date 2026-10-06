Đều đặn hiến máu, lặng thầm trao cơ hội sống

Nhờ sự sẻ chia đầy tình người cùng với điểm tiếp nhận máu cố định tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Đồng Nai, nguồn máu dự trữ cho bệnh nhân đã có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nguồn người hiến máu thường xuyên, bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị, tiếp thêm cơ hội sống cho người bệnh.

Những người bền bỉ hiến máu cứu người

4 năm nay, chị Phạm Thị Lý ở phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai đã gắn bó với hành trình hiến máu tình nguyện. Đều đặn, cứ 3 tháng, chị Lý lại hiến máu 1 lần cùng các thành viên trong nhóm gồm vài chục người tham gia hiến máu. Những lần trở lại nối tiếp nhau, biến mong muốn giúp người bệnh thành việc làm được chị Lý duy trì qua nhiều năm. Với chị Lý, nguồn máu của bản thân có thể cứu giúp một người vượt qua nguy hiểm đã là điều ý nghĩa.

Đều đặn 3 tháng, chị Lý hiến máu 1 lần để bổ sung nguồn máu dự trữ cho cơ sở y tế cứu người. Ảnh: Bích Nhàn

Còn anh Trần Quang Minh (51 tuổi, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai) đã bắt đầu hành trình hiến máu tình nguyện vào 13 năm trước. Anh Minh kể: Trong một lần vào Bệnh viện Chợ Rẫy thăm ba của người bạn bị bệnh nặng (ung thư đường tiêu hóa giai đoạn cuối) cần truyền máu liên tục. Khi các y, bác sĩ vận động gia đình hiến máu, anh cũng tình nguyện hiến máu cho ba bạn thân và mở ra hành trình hiến máu cứu người của anh.

Nhiều người đã duy trì hành trình hiến máu suốt nhiều năm liền với mong muốn "một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại". Ảnh: Bích Nhàn

Nhưng vì công việc bận rộn và các điểm hiến máu tình nguyện lúc trước còn ít khiến hành trình hiến máu của anh Minh bị ngắt quãng một thời gian. Dù vậy, anh luôn mong muốn có cơ hội tiếp tục hiến máu cứu người.

“Trời không phụ lòng người. Một lần trên đường đi làm, tôi tình cờ thấy đoàn y, bác sĩ Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức hiến máu tình nguyện. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi liền rẽ xe vào đăng ký hiến máu và nhắn tin xin lãnh đạo công ty đến làm muộn vài tiếng” - anh Minh kể.

Từ đó đến nay, anh Minh đã hiến máu 40 lần, trung bình 3-4 lần/năm. Mỗi khi có đợt vận động hiến máu tình nguyện, anh đều chủ động sắp xếp công việc để tham gia, nhất là những đợt khan hiếm máu như trong đại dịch Covid-19, dịp hè và tết.

Hơn 20 năm gắn bó với công tác vận động hiến máu tình nguyện, bà Nguyễn Thị Minh, tình nguyện viên ở phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai chia sẻ: Khi còn hoạt động tại Hội Chữ thập đỏ các phường Bình Đa, An Bình trước khi sáp nhập, bà vận động hiến máu tình nguyện vài trăm người tham gia trong mỗi đợt. Điều đáng chú ý là từ những người hiến máu ban đầu, nhiều nhóm nhỏ dần hình thành. Trong đó, mỗi thành viên lại rủ thêm người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia, mở rộng mạng lưới người hiến máu. Nhiều người đã gắn bó lâu năm, hiến máu hàng chục lần.

Vợ chồng anh Hoàng Ẩn, ở trọ phường Trấn Biên là một trong những trường hợp như vậy. Anh Ẩn tâm sự: Đầu tháng 11 tới, anh Ẩn sẽ tham gia hiến máu tại điểm hiến máu cố định của BVĐK Đồng Nai (phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai) theo lịch hiến. Như vậy, anh Ẩn hiến máu được 19 lần từ năm 2016 đến nay.

Anh Ẩn tâm sự: “Trước đây, tôi theo dõi thông báo hiến máu tình nguyện tại các điểm di động của Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để sắp xếp công việc và tham gia hiến máu thường xuyên. Mỗi lần nghe thông tin khan hiếm máu, tôi lại đi hiến với mong muốn góp nguồn máu của mình cho những người đang cần, góp sức giúp người bệnh có thêm cơ hội điều trị”.

Cùng người thân duy trì nguồn máu hiến cho người bệnh

Không chỉ bản thân kiên trì với hoạt động này, anh Hoàng Ẩn còn thuyết phục vợ cùng tham gia hiến máu. Vì vậy, cứ 3-4 tháng, vợ chồng anh Ẩn lại cùng nhau hiến máu cứu người. Anh Ẩn chia sẻ: “Hơn 1 năm nay, điểm hiến máu cố định tại BVĐK Đồng Nai giúp chúng tôi chủ động hơn, có thể cùng đi hiến máu, không ảnh hưởng đến giờ làm việc tại công ty”.

Tiếp nhận hơn 5.500 đơn vị máu sau 1 năm hoạt động Thông tin từ BVĐK Đồng Nai cho hay, từ cuối tháng 8-2025 đến nay, điểm tiếp nhận máu cố định đã tiếp nhận hơn 5.500 đơn vị máu, vượt hơn 10% so với kế hoạch năm 2026. Lịch tiếp nhận được mở rộng từ 3 ngày lên 5 ngày mỗi tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, cùng hai ngày chủ nhật mỗi tháng. Điểm tiếp nhận từng bước trở thành địa chỉ quen thuộc, thu hút nhiều người quay trở lại hiến máu định kỳ, góp phần duy trì nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Tương tự, anh Trần Quang Minh (51 tuổi, phường Tam Hiệp) cũng vận động con gái, hiện là sinh viên năm thứ 4 tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng hiến máu. Đến nay, con gái anh đã tham gia 5 lần.

“Từ khi xác định hiến máu thường xuyên, tôi lên ngay một kế hoạch để giữ gìn sức khỏe như: tập thể dục mỗi ngày, ăn uống lành mạnh, không hút thuốc lá, không uống rượu, bia và khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm. Tôi nghĩ đây là cách để có thể gắn bó lâu dài với việc hiến máu, góp thêm nguồn máu phục vụ điều trị cho người bệnh” - anh Minh tâm sự.

Điểm hiến máu cố định tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đều đặn tiếp nhận nguồn máu hiến của người dân. Ảnh: Bích Nhàn

Theo bác sĩ Lê Văn Thống Nhất, Trưởng khoa Huyết học - truyền máu, BVĐK Đồng Nai, trong quá trình tiếp nhận nguồn máu hiến, các y, bác sĩ được gặp lại nhiều gương mặt thân quen qua các đợt hiến máu. Có nhiều trường hợp gắn bó đến hàng chục lần. Hành động này càng có ý nghĩa hơn trong những đợt các bệnh viện rơi vào tình trạng khan hiếm máu như nghỉ tết, nghỉ hè hay trong đại dịch Covid-19.

“Nhờ nguồn máu hiến từ các tình nguyện viên mà nhiều người bệnh đã vượt qua cơn nguy kịch khi được truyền máu kịp thời. Thực tế, chúng tôi cũng nhận được phản ánh rằng, có nhiều người mong muốn hiến máu cứu người nhưng khó tham gia vì lịch tiếp nhận tại các điểm lưu động trùng với giờ làm việc. Vì vậy, chúng tôi xây dựng điểm hiến máu cố định và từng bước mở rộng thời gian tiếp nhận để người dân thuận tiện sắp xếp, duy trì hiến máu định kỳ” - bác sĩ Nhất chia sẻ.

Bác sĩ Nhất cho rằng, hơn 1 năm nay, BVĐK Đồng Nai đã không còn rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn máu dự trữ để truyền cho bệnh nhân nhờ duy trì lực lượng hiến máu tình nguyện thường xuyên tại điểm hiến máu cố định.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Trong thời gian tới, nhu cầu sử dụng máu và các chế phẩm máu phục vụ cấp cứu, điều trị và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu dự kiến tiếp tục tăng, Sở Y tế đề nghị bệnh viện bảo đảm an toàn các quy trình chuyên môn, cải tiến thủ tục và thời gian tiếp nhận để người dân thuận tiện tham gia. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động theo hướng khuyến khích hiến máu thường xuyên, hiến máu nhắc lại, từng bước hình thành lực lượng người hiến máu ổn định, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) và Hội Chữ thập đỏ chú trọng tri ân để khuyến khích người dân gắn bó lâu dài.