Đều đặn đến phòng gym 3 buổi mỗi tuần, cụ bà tìm thấy tình yêu mới ở tuổi 88

Bà Barbara Thompson chuyển đến khu dưỡng lão Oscott Retirement Village tại Birmingham, Anh, cách đây 10 năm, sau khi chồng qua đời vì ung thư. Ông Fred Jenkins, cựu huấn luyện viên thể lực của quân đội, sống tại đây cùng vợ từ năm 2010. Vợ ông mất cách đây 3 năm.

Hai người quen nhau trong 1 buổi tập thể dục. Khi ấy, bà Barbara đến phòng gym cùng 1 người bạn. Ông Fred hướng dẫn họ tập luyện và chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện sức khỏe.

Theo Good News Network, sau 1 thời gian, người bạn không còn đến phòng tập nhưng bà Barbara vẫn duy trì lịch tập vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Những cuộc gặp đều đặn giúp bà và ông Fred có thêm cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhau.

Giữa các bài tập, họ kể chuyện, đùa vui và thường xuyên trêu chọc nhau. Bà Barbara dần mong chờ mỗi lần đến phòng gym. Tình bạn từ đó phát triển thành tình yêu.

Barbara Thompson và Fred Jenkins. Ảnh: SWNS

Trước khi gặp bà Barbara, ông Fred từng nghĩ cuộc sống tình cảm của mình đã khép lại sau khi vợ mất. Ông cảm thấy thế giới của mình kết thúc khi người từng cùng ông trải qua hôn nhân không còn nữa.

Ông chưa bao giờ nghĩ sẽ có thêm 1 người bạn đời. Bà Barbara cũng từng mang suy nghĩ tương tự. Tuy nhiên, tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm, đưa 2 người từ bạn tập trở thành 1 cặp đôi gắn bó trong cuộc sống thường ngày.

Hiện tại, ông bà vẫn đến phòng gym 3 lần mỗi tuần. Ngoài tập luyện, họ cùng chơi phi tiêu, cờ domino, chăm sóc vườn và khiêu vũ. Gần đây, cả 2 có chuyến du lịch đầu tiên với tư cách 1 cặp đôi.

Với bà Barbara, mối quan hệ này mang đến những trải nghiệm khác với cuộc hôn nhân trước. Bà cho biết từ khi bên nhau, ông Fred đã thử nhiều điều mới mẻ mà trước đó chưa từng làm.

Dù dành phần lớn thời gian bên nhau, họ không định kết hôn hay chuyển đến sống chung. Mỗi người vẫn giữ căn hộ riêng trong khu dưỡng lão, duy trì không gian sống độc lập và đồng hành, chăm sóc nhau mỗi ngày.

Bà Barbara cho rằng nhiều người khó bước tiếp sau khi mất bạn đời vì còn sống trong ký ức của cuộc hôn nhân cũ. Với bà và ông Fred, mở lòng đón nhận hạnh phúc mới không có nghĩa là quên người từng gắn bó hay phủ nhận quá khứ. Mối quan hệ hiện tại giúp họ tìm lại sức sống.