'Dệt Sắc Đan Mây': Khi những cuốn sách trở thành nhịp cầu sẻ chia

Gần 2.500 cuốn sách được quyên góp tại chương trình “Dệt Sắc Đan Mây”, qua đó lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng học sinh Thủ đô.

Với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc và thu hẹp khoảng cách giáo dục, dự án cộng đồng Libreria Project tổ chức sự kiện “Dệt Sắc Đan Mây” tại Trường Tiểu học Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, Hà Nội) ngày 16/10, chính thức khởi động mùa hoạt động thứ 8 với nhiều trải nghiệm ý nghĩa dành cho học sinh.

Thành lập năm 2020 bởi một nhóm học sinh THPT tại Hà Nội, Libreria Project là dự án cộng đồng hướng tới nâng cao văn hóa đọc, đưa tri thức đến gần hơn với trẻ em thông qua các hoạt động thiện nguyện.

Tiếp nối hành trình của 7 mùa trước, dự án tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong mùa 8, trong đó “Dệt Sắc Đan Mây” là sự kiện mở màn, gửi gắm thông điệp về giá trị của tri thức và tinh thần sẻ chia.

Lan tỏa văn hóa đọc qua những hoạt động trải nghiệm

Không chỉ dừng lại ở hoạt động quyên góp sách, “Dệt Sắc Đan Mây” được thiết kế thành một không gian trải nghiệm, giúp học sinh tiếp cận tri thức theo cách gần gũi và sinh động.

Tại chương trình, học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Phúc được tham gia talkshow song ngữ, các trò chơi giao lưu phát triển kỹ năng và workshop làm đồ thủ công. Những hoạt động này vừa mang đến không khí vui tươi, vừa tạo cơ hội để các em khám phá khả năng của bản thân, giao lưu với bạn bè và tìm hiểu ý nghĩa của việc chia sẻ sách.

Thông qua các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, khuyến khích học sinh chủ động học hỏi và hình thành thói quen sẻ chia. Mỗi cuốn sách được trao đi không chỉ mang theo tri thức mà còn có thể mở ra những cơ hội học tập mới cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Những hoạt động này vừa mang đến không khí vui tươi, vừa tạo cơ hội để các em khám phá khả năng của bản thân, giao lưu với bạn bè và tìm hiểu ý nghĩa của việc chia sẻ sách.

Chia sẻ về sự kiện, Trưởng Ban tổ chức Libreria Project Trịnh Phương Anh, học sinh lớp 11 Văn 1, Trường THPT chuyên Chu Văn An, cho biết: “Với Libreria, chúng em luôn tin rằng mỗi cuốn sách được trao đi đều có thể mở ra một cơ hội học tập mới cho các em nhỏ. Thông qua ‘Dệt Sắc Đan Mây’, chúng em mong muốn biến hoạt động quyên góp sách thành một trải nghiệm gần gũi, thú vị hơn, để các bạn nhỏ không chỉ được vui chơi mà còn hiểu được ý nghĩa của việc sẻ chia tri thức”.

Theo Phương Anh, sự kiện cũng là bước khởi đầu cho hành trình mùa 8, với kỳ vọng tiếp tục đưa sách đến gần hơn với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em ở vùng cao.

Không khí hào hứng của chương trình cũng để lại nhiều ấn tượng với học sinh tham gia. Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 5A6, Trường Tiểu học Vĩnh Phúc, chia sẻ: “Em thấy chương trình rất vui vì có nhiều hoạt động thú vị. Em thích nhất là các trò chơi và phần làm đồ thủ công vì em vừa được chơi cùng các bạn, vừa được mang quà về. Em cũng rất vui khi những cuốn sách mình góp tặng có thể giúp các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được đọc thêm nhiều sách hay”.

Gần 2.500 cuốn sách được quyên góp

Điểm nhấn của “Dệt Sắc Đan Mây” là hoạt động quyên góp sách, khuyến khích học sinh cùng chung tay đưa những cuốn sách còn giá trị sử dụng đến với các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Sau sự kiện, toàn bộ sách tiếp nhận sẽ được Ban Tổ chức thu gom, phân loại và chọn lọc trước khi trao tặng trong chuyến thiện nguyện thường niên kéo dài hai ngày một đêm, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2027.

Đây là hoạt động tiếp nối mục tiêu của Libreria Project trong việc hỗ trợ trẻ em còn hạn chế về điều kiện tiếp cận sách và các nguồn lực học tập. Qua đó, dự án kỳ vọng góp phần tạo dựng môi trường đọc tích cực, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng trong thế hệ trẻ.

Các thành viên Ban tổ chức dự án Libreria Project chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện.

Với gần 2.500 cuốn sách được quyên góp cùng sự tham gia của hơn 1.000 học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Phúc, “Dệt Sắc Đan Mây” đánh dấu khởi đầu tích cực cho mùa 8 của Libreria Project.

Từ những cuốn sách được trao đi đến các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, chương trình cho thấy những hành động nhỏ có thể tạo nên giá trị thiết thực khi được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng. Trong thời gian tới, Libreria Project kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng, để ngày càng có thêm nhiều cuốn sách đến với trẻ em trên cả nước, góp phần nuôi dưỡng tình yêu đọc sách và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho thế hệ tương lai.