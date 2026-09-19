Dệt may Việt Nam hướng tới mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ USD

Xuất khẩu dệt may đạt gần 31,7 tỷ USD sau 8 tháng. (Ảnh minh họa)

Ngành dệt may Việt Nam đang hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu khoảng 48 tỷ USD trong năm 2026, trong bối cảnh thị trường toàn cầu tiếp tục có những diễn biến phức tạp, kéo theo nhiều thách thức đối với hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt gần 31,7 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Phó Chủ tịch VITAS Trương Văn Cẩm, ngành dệt may đang chịu tác động đáng kể từ những điều chỉnh chính sách thương mại và rào cản thuế quan tại các thị trường tiêu thụ chính.

Tại Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn nhất của dệt may Việt Nam, hàng dệt may trong nước hiện chịu mức thuế 12,5%, cao hơn mức 10% mà một số quốc gia xuất khẩu dệt may cạnh tranh đang chịu. Theo ông Cẩm, chênh lệch thuế suất có thể tác động đến giá bán, khả năng giữ đơn hàng và thị phần trong bối cảnh chi phí sản xuất và logistics tăng.

Bên cạnh áp lực thuế quan, giá nguyên phụ liệu, vật tư, phụ tùng và chi phí vận chuyển có xu hướng gia tăng. Tình trạng giao chậm vải và nguyên phụ liệu cũng kéo dài thời gian sản xuất, ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng.

Đơn hàng những tháng cuối năm có sự phân hóa. Một số doanh nghiệp đã nhận đơn đến hết tháng 9 hoặc tháng 10, trong khi một số doanh nghiệp dệt kim có đơn hàng duy trì sản xuất đến hết năm. Ngược lại, nhiều doanh nghiệp may mặc vẫn chậm chốt đơn cho quý IV.

Trước diễn biến này, các doanh nghiệp đang chuyển trọng tâm từ chạy theo sản lượng sang ưu tiên đơn hàng có giá trị gia tăng cao, điều kiện thương mại phù hợp và bảo đảm hiệu quả sản xuất. Cùng với đó, ngành đẩy mạnh xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động nguồn nguyên phụ liệu và đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, ESG, xanh hóa sản xuất, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải carbon...