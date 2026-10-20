Dệt may Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, sản xuất xanh

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Hoạt động xúc tiến thương mại kết hợp đẩy mạnh chuyển đổi số và xanh hóa quy trình sản xuất đang trở thành giải pháp then chốt giúp doanh nghiệp dệt may chủ động nguồn nguyên phụ liệu, gia tăng giá trị nội địa và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế HanoiTex & HanoiFabric 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23/10/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, Hiệp hội Dệt May Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo với chủ đề "Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo ngành dệt may: Từ dữ liệu sản xuất đến năng lực cạnh tranh toàn cầu".

Đây là sự kiện quan trọng quy tụ đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp công nghệ nhằm thảo luận sâu rộng về các giải pháp công nghệ tiên tiến, hỗ trợ doanh nghiệp dệt may tối ưu hóa vận hành và phát triển bền vững.

Hội thảo tập trung cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất trong chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào chuỗi giá trị dệt may. Nhiều nội dung then chốt được đưa ra phân tích bao gồm việc triển khai Hộ chiếu số sản phẩm, giải pháp xây dựng nền tảng dữ liệu toàn diện cho các doanh nghiệp may, cùng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quy trình sản xuất và kinh doanh thời trang trên các nền tảng thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, chương trình dành nhiều thời gian cho các phiên trao đổi, thảo luận trực tiếp nhằm tháo gỡ khó khăn, đề xuất giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, cắt giảm chi phí vận hành và gia tăng sức cạnh tranh toàn cầu.

Cùng với việc đổi mới tại các doanh nghiệp, các hoạt động triển lãm chuyên ngành như HanoiTex & HanoiFabric 2026 đóng vai trò là cầu nối thương mại quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dệt may trong nước và quốc tế giới thiệu công nghệ, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Triển lãm năm 2026 thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham gia trưng bày đa dạng các nhóm sản phẩm từ máy móc dệt, may, nhuộm; vải, sợi, bông, nguyên phụ liệu; hóa chất, thuốc nhuộm đến các thiết bị kiểm soát chất lượng và các giải pháp công nghệ thông minh như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, hệ thống thiết kế CAD/CAM, hệ thống điều hành sản xuất MES và hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP.

Sự kiện cũng là dịp để các doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với các công nghệ sản xuất tiên tiến, kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp nguyên phụ liệu uy tín, nắm bắt kịp thời các xu hướng sản xuất xanh, tự động hóa và chuyển đổi số, từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư và phát triển thị trường tiêu thụ.

Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam, ngành dệt may đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những đòi hỏi ngày càng khắt khe hơn từ thị trường quốc tế. Khách hàng hiện nay không chỉ dừng lại ở các yêu cầu truyền thống như thời gian giao hàng nhanh, giá thành sản xuất cạnh tranh, mà còn đặt ra các tiêu chuẩn rất cao về chất lượng, trách nhiệm xã hội và tính bền vững của sản phẩm.

Trong điều kiện chi phí sản xuất trong nước tăng cao làm suy giảm lợi thế cạnh tranh truyền thống về nhân công giá rẻ, việc chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, tự động hóa, robot hóa và trí tuệ nhân tạo trở thành hướng đi bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp.

Do đó, ông Vũ Đức Giang nhấn mạnh, các doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư nâng cấp hạ tầng nhà xưởng đạt các chuẩn đánh giá quốc tế, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tự động hóa để tối ưu hóa chi phí sản xuất và gia tăng năng suất lao động.

Là doanh nghiệp sản xuất trực tiếp, ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 khẳng định, tự động hóa và xanh hóa đang trở thành hai yếu tố mang tính chiến lược quyết định sự phát triển của toàn ngành dệt may.

Các thị trường nhập khẩu lớn trên thế giới đang gia tăng áp lực yêu cầu doanh nghiệp phải nâng cao tỷ lệ sử dụng nguyên liệu tái chế, ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tiêu hao nguyên liệu trong quá trình sản xuất và chuyển đổi sang sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời mái nhà.

Vì vậy, việc đổi mới công nghệ gắn liền với mục tiêu xanh hóa là xu thế tất yếu, giúp doanh nghiệp kịp thời thích ứng với các hàng rào kỹ thuật và tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.

Theo số liệu từ Hiệp hội Dệt May Việt Nam, trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt 35,72 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Ngành dệt may đang hướng tới mục tiêu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu 49 tỷ USD cho cả năm 2026.