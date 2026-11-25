Xuất khẩu tăng, nhập khẩu nguyên liệu chưa chuyển biến

Sau 7 năm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực, xuất khẩu dệt may Việt Nam sang các thị trường thành viên đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, nguồn cung nguyên phụ liệu từ chính các nước trong khối gần như chưa có sự thay đổi, đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải chủ động hơn trong việc tổ chức chuỗi cung ứng để tận dụng ưu đãi thuế quan.

Nguyên phụ liệu là điểm yếu của dệt may Việt Nam trong đáp ứng quy tắc xuất xứ CPTPP.

Theo ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, trước khi CPTPP có hiệu lực, xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang các thành viên đạt 6,27 tỷ USD. Đến năm 2025, kim ngạch đã tăng lên 8,3 tỷ USD, tương đương mức tăng 33,3%, bình quân khoảng 4,2% mỗi năm.

Ở một số thị trường, hàng dệt may Việt Nam đã xây dựng được vị thế tương đối vững chắc. Tại tọa đàm “Từ biến động thương mại toàn cầu đến cơ hội thị trường: Tận dụng CPTPP để chuyển hướng và mở rộng xuất khẩu”, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết, dệt may, da giày Việt Nam hiện chiếm thị phần khoảng 20 - 22% tại Canada. Đây là một trong ba thị trường mà Việt Nam chưa có hiệp định thương mại tự do trước khi CPTPP được ký kết.

Dù vậy, mức tăng trưởng xuất khẩu bình quân khoảng 4,2% mỗi năm cho thấy dư địa khai thác thị trường vẫn còn. Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tận dụng ưu đãi thuế quan là mức độ đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa, đặc biệt với quy định "từ sợi trở đi" của CPTPP.

Thực tế, nhập khẩu nguyên phụ liệu từ các nước thành viên chưa có sự chuyển biến tương ứng với tăng trưởng xuất khẩu. Theo ông Trương Văn Cẩm, năm 2018, kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may từ khối CPTPP đạt khoảng 1,59 tỷ USD. Đến năm 2025, con số này vẫn chỉ dao động quanh mức 1,58 - 1,59 tỷ USD.

Như vậy, trong khi xuất khẩu dệt may sang khối tăng thêm hơn 2 tỷ USD, nhập khẩu nguyên phụ liệu từ các thành viên gần như giữ nguyên. Điều này cho thấy doanh nghiệp chưa khai thác tương xứng nguồn cung nguyên liệu trong nội khối để đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi.

Ngoài Nhật Bản, Australia và Malaysia, nhiều thành viên CPTPP hiện chưa phải là nhà cung cấp nguyên liệu lớn cho ngành dệt may Việt Nam. Trong khi đó, theo đại diện Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Malaysia là những thị trường có tiềm năng cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp.

Đây cũng là những nguồn cung doanh nghiệp cần quan tâm khi tìm kiếm, đa dạng hóa đối tác. Việc chủ động kết nối với các nhà cung cấp sợi, vải trong khối, đồng thời kiểm soát tiêu chí xuất xứ của nguyên liệu, sẽ tạo điều kiện để sản phẩm đáp ứng quy định của CPTPP khi xuất khẩu sang các thị trường thành viên.

Nâng năng lực dệt, nhuộm, hoàn tất để đáp ứng xuất xứ

Theo ông Trương Văn Cẩm, quy tắc "từ sợi trở đi" là một trong những yêu cầu quan trọng của CPTPP đối với ngành dệt may. Theo đó, các công đoạn sản xuất từ sợi trở đi phải được thực hiện trong phạm vi các nước thành viên. Vì vậy, sản phẩm chỉ thực hiện công đoạn cắt, may tại Việt Nam, sử dụng vải nhập khẩu từ các nước ngoài khối, sẽ không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định.

Trong khi đó, năng lực sản xuất nguyên liệu của ngành dệt may Việt Nam đã hình thành nhưng chưa đồng đều giữa các công đoạn. Hiện Việt Nam sản xuất trên 4,2 triệu tấn sợi mỗi năm, trong đó xuất khẩu khoảng 2 triệu tấn. Đối với vải, sản lượng đạt khoảng 3,2 tỷ m², xuất khẩu khoảng 1 tỷ m².

Những con số này cho thấy ngành đã có năng lực nhất định ở khâu sản xuất sợi và vải. Tuy nhiên, dệt, nhuộm, hoàn tất vẫn là những mắt xích còn yếu. Phần lớn doanh nghiệp may trong nước hoạt động theo phương thức gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng, chưa chủ động được toàn bộ nguồn nguyên liệu đầu vào.

Diễn đàn Đối thoại giữa quan chức cấp cao CPTPP với lãnh đạo doanh nghiệp, ngày 22/7/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây cũng là điểm nghẽn khiến việc đáp ứng quy tắc xuất xứ CPTPP chưa trở thành lợi thế phổ biến của doanh nghiệp. Dù có năng lực sản xuất sợi và vải, việc thiếu sự liên kết giữa các công đoạn, đặc biệt ở khâu dệt, nhuộm, hoàn tất, khiến nguồn nguyên liệu đáp ứng yêu cầu xuất xứ chưa theo kịp nhu cầu sản xuất hàng xuất khẩu.

Trước thực tế này, ông Ngô Chung Khanh khuyến nghị, doanh nghiệp không nên phụ thuộc vào một thị trường tiêu thụ, đồng thời cũng không tập trung nguồn cung nguyên liệu vào một đối tác duy nhất.

Đối với ngành dệt may, đa dạng hóa nguồn cung cần gắn với việc lựa chọn nguyên liệu phù hợp quy tắc xuất xứ của từng hiệp định. Đại diện Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên lưu ý, việc sử dụng nguyên liệu từ một đối tác thuộc hiệp định thương mại tự do khác không đồng nghĩa sản phẩm cuối cùng đương nhiên đáp ứng quy tắc xuất xứ CPTPP. Doanh nghiệp cần đối chiếu cụ thể quy định của từng hiệp định và thị trường xuất khẩu để xác định khả năng hưởng ưu đãi.

Bên cạnh yêu cầu về nguồn nguyên liệu, việc quản lý hồ sơ, chứng từ xuất xứ cũng ngày càng được chú trọng. Ngày 26/6/2026, tại phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 10 do Việt Nam chủ trì, các thành viên đã quyết định thành lập Nhóm công tác tạm thời về hợp tác trong lĩnh vực quy tắc xuất xứ, quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại. Hoạt động này hướng tới tăng cường phối hợp, giảm rủi ro lẩn tránh và chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp theo Tuyên bố chung cùng ngày.

Một thay đổi đáng chú ý khác là Việt Nam dự kiến áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ từ năm 2029. Khi cơ chế này được triển khai, doanh nghiệp sẽ phải chủ động và chịu trách nhiệm về việc chứng minh xuất xứ hàng hóa, trong đó có nguồn gốc sợi, vải và quá trình sản xuất đáp ứng quy tắc "từ sợi trở đi".

Với ngành dệt may, yêu cầu này không chỉ đặt ra ở khâu hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu mà còn liên quan trực tiếp đến việc tổ chức sản xuất, lựa chọn nhà cung cấp và quản trị chuỗi nguyên liệu. Doanh nghiệp cần kiểm soát thông tin xuất xứ từ đầu vào, bảo đảm khả năng truy xuất trong toàn bộ quá trình sản xuất.

Từ mức xuất khẩu 8,3 tỷ USD năm 2025, thị trường khối CPTPP tiếp tục là một không gian quan trọng đối với dệt may Việt Nam. Tuy nhiên, để chuyển tăng trưởng xuất khẩu thành lợi ích từ ưu đãi thuế quan, ngành cần từng bước cải thiện năng lực dệt, nhuộm, hoàn tất, đồng thời mở rộng nguồn cung nguyên liệu nội khối. Đây là những yếu tố quyết định khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ và nâng cao hiệu quả khai thác các thị trường CPTPP.