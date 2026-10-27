Dệt may TNG lãi lớn trong quý 3, chuẩn bị chi hàng chục tỷ đồng chia cổ tức đợt 2

Lợi nhuận quý 3 tăng 29% nhờ tăng năng suất lao động và đẩy nhanh xuất khẩu

Báo cáo tài chính quý 3/2026 của Đầu tư và Thương mại TNG ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 3.229 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Ban lãnh đạo doanh nghiệp lý giải nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng trưởng này xuất phát từ việc công ty đã chủ động tăng quy mô lao động tại các chuyền may, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xuất khẩu sớm các đơn hàng. Yếu tố tích cực là tốc độ tăng của giá vốn hàng bán diễn ra chậm hơn tốc độ tăng doanh thu, chỉ tăng 22%, đạt hơn 2.772 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt gần 457 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, kéo theo biên lợi nhuận gộp nhích nhẹ từ 13,7% lên mức 14,2%.

Về hoạt động tài chính trong kỳ, doanh thu đạt gần 41 tỷ đồng, tương đương mức tăng 15%. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính ghi nhận sự gia tăng đáng kể khi tăng hơn 50%, lên mức hơn 113 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay chiếm gần 87 tỷ đồng, tăng 23%. Các khoản chi phí vận hành cũng có sự phân hóa khi chi phí bán hàng tăng 23% lên hơn 43 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 2%, lùi về mức gần 135 tỷ đồng.

Giải trình về việc kiểm soát chi phí, phía Đầu tư và Thương mại TNG cho biết doanh nghiệp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao năng suất lao động và khai thác tối đa công suất hiện có. Song song đó, công ty thực hiện chính sách hạn chế làm thêm giờ để tiết giảm chi phí nhân công, đồng thời tiếp tục tinh gọn quy trình sản xuất và quản lý. Dù phải ghi nhận khoản lỗ khác lên tới 19 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 1,5 tỷ đồng), công ty vẫn báo lãi sau thuế hơn 152 tỷ đồng trong quý 3, tương ứng mức tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt hơn 8.095 tỷ đồng (tăng 21%) và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 362 tỷ đồng (tăng 29%).

Về cơ cấu tài chính, tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Đầu tư và Thương mại TNG đạt gần 7.748 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn đạt 3.941 tỷ đồng, chiếm 51% tổng tài sản. Sự gia tăng tài sản đáng chú ý đến từ khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ gần 1.005 tỷ đồng lên hơn 1.785 tỷ đồng. Phần lớn khoản phải thu này, cụ thể là hơn 574 tỷ đồng, đến từ đối tác DESIPRO Pte. Ltd. có trụ sở tại Singapore. Giá trị hàng tồn kho giảm 8% xuống còn hơn 1.333 tỷ đồng. Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng từ hơn 4.907 tỷ đồng lên gần 5.713 tỷ đồng, với sự gia tăng của cả nợ vay ngắn hạn và dài hạn.

Chuẩn bị chi hơn 64 tỷ đồng tạm ứng cổ tức, quỹ ngoại Dragon Capital tăng sở hữu

Đi cùng với kết quả kinh doanh khởi sắc, Đầu tư và Thương mại TNG vừa công bố kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền được ấn định là 10/11/2026 và thời gian thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 20/11/2026. Với gần 129 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính doanh nghiệp sẽ chi ra khoảng hơn 64 tỷ đồng cho đợt phân phối lợi nhuận này.

Xét về cơ cấu cổ đông hiện tại, ông Nguyễn Văn Thời, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Thường trực, đang là cổ đông lớn nhất sở hữu gần 25 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 19% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Đức Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, nắm giữ hơn 15,5 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 12% vốn. Nếu đợt chi trả này hoàn tất, ông Nguyễn Văn Thời và ông Nguyễn Đức Mạnh sẽ lần lượt nhận về khoảng 12,4 tỷ đồng và gần 7,8 tỷ đồng. Các nhóm cổ đông lớn khác bao gồm nhóm liên quan Fides Việt Nam, ông Trần Cảnh Thông và nhóm liên quan quỹ Dragon Capital cũng sẽ nhận về khoản cổ tức tương ứng từ 3,2 tỷ đồng đến 3,8 tỷ đồng.

Liên quan đến quỹ ngoại Dragon Capital, trước đó vào ngày 08/10/2026, nhóm cổ đông liên quan đến quỹ này đã nâng tỷ lệ sở hữu tại TNG từ 4,9% lên 5,3%. Sự thay đổi này diễn ra sau khi quỹ thành viên DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua thành công 500.000 cổ phiếu TNG thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn, với giá trị giao dịch ước tính khoảng 9,3 tỷ đồng.

Vào tháng 8/2026, doanh nghiệp dệt may này đã thực hiện đợt tạm ứng cổ tức đầu tiên trong năm bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng số tiền chi trả khoảng 129 tỷ đồng. Nếu đợt tạm ứng thứ 2 diễn ra thành công, tổng tỷ lệ cổ tức cổ đông nhận được sẽ đạt 15%, tương đương số tiền chi trả 193 tỷ đồng. Đối chiếu với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua là chia cổ tức với tỷ lệ 16-20% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, rất có khả năng cổ đông của TNG sẽ tiếp tục đón nhận thêm những đợt chia cổ tức khác trong tương lai gần.