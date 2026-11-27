Bước vào tháng cuối năm 2026, hoạt động sản xuất, xuất khẩu dệt may ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đối mặt với những biến động về nhu cầu thị trường, chính sách thương mại và chi phí đầu vào. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), đa dạng hóa thị trường và sản phẩm là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào thị trường truyền thống, mở rộng dư địa tăng trưởng xuất khẩu.

Nhiều doanh nghiệp dệt may ở Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn để đáp ứng các đơn hàng cuối năm. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Thực tế, Tổng Công ty cổ phần Phong Phú hiện duy trì xuất khẩu sang Mỹ khoảng 40-60 container/tháng, với sản phẩm chủ lực là khăn và hàng dệt may. Năng lực sản xuất, tiêu thụ khăn tăng từ 150 lên 170 container từ tháng 7/2026, hướng tới mục tiêu 200 container trong năm 2027. Ông Dương Khuê, Tổng Giám đốc doanh nghiệp cho biết, năm 2026, đơn vị duy trì sản xuất ổn định, doanh thu nội địa đạt 22-24 tỷ đồng/tháng, tổng doanh thu quy đổi gần 90 triệu USD.

Tại Tổng Công ty Dệt may miền Nam - Vinatex (VSC), đơn hàng đã lấp đầy đến hết năm 2026, một số khách hàng bắt đầu đặt hàng cho quý I/2027. Lợi nhuận cả năm dự kiến vượt 20% kế hoạch.

Trong bối cảnh chi phí năng lượng và vận tải chịu nhiều sức ép, chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027, cùng việc giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân xuống còn 2.159,9 đồng/kWh (chưa gồm VAT) được đánh giá là giải pháp hỗ trợ thiết thực. TS. Trần Văn, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhận định, đây là đòn bẩy giúp giảm chi phí vận hành, logistics và áp lực cho chuỗi cung ứng, nhất là đối với các ngành thâm dụng năng lượng như dệt may.

Từ thực tế sản xuất, ông Nguyễn Ngọc Bình, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ cho biết, điện và nhiên liệu tác động trực tiếp đến chi phí vận hành. Việc giảm 2% giá điện mang lại lợi ích thiết thực, đặc biệt ở khâu kéo sợi. Đối với vận tải, nếu giá dầu tiếp tục giảm và chạm ngưỡng điều chỉnh hợp đồng, doanh nghiệp có thể tiết kiệm khoảng 60 triệu đồng chi phí vận chuyển mỗi tháng.

Tương tự, ông Đỗ Thành Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dệt 8-3 cho biết, với chi phí tiền điện bình quân khoảng 3,5 tỷ đồng/tháng, mức giảm 2% giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 75 triệu đồng mỗi tháng trong hai tháng cuối năm 2026. Khoản tiết kiệm góp phần bổ sung nguồn lực đầu tư máy móc tự động hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Tố Trang, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinatex Phú Hưng cho biết, giá bông và xơ polyester (PSF) tăng mạnh trong quý IV/2026 khiến lợi nhuận dự kiến giảm so với kế hoạch. Với điện chiếm khoảng 30% chi phí chế biến ngành sợi, việc giảm 2% giá điện giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 180 triệu đồng trong tháng 11 và 12/2026, bù đắp một phần chi phí nguyên liệu tăng cao.

Dù các chính sách hỗ trợ góp phần giảm áp lực sản xuất, triển vọng năm 2027 vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do xung đột địa chính trị, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, giá nguyên liệu, vận tải và chi phí đáp ứng tiêu chuẩn môi trường gia tăng.

Trước tình hình này, nhiều doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ xem xét kéo dài chính sách giảm giá điện và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng đến hết năm 2027. Đồng thời, doanh nghiệp cần chủ động tối ưu quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả quản trị chi phí và đa dạng hóa thị trường để duy trì sức cạnh tranh, hướng tới tăng trưởng bền vững.