Dệt may Hòa Thọ (HTG): Lãi hơn 303 tỷ đồng sau 9 tháng, tiền và khoản tương đương tiền giảm 61%

Lãi quý III/2026 tăng 38%

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 của Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (mã ck: HTG), doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.718 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 10%, lên 1.495 tỷ đồng.

Nhờ doanh thu tăng nhanh hơn giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 223 tỷ đồng, tăng 42% so với quý III/2025.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 37,3 tỷ đồng, tăng 21%. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng mạnh từ gần 14 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay gần 30 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 11%, lên gần 32 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14%, lên gần 59 tỷ đồng. Lợi nhuận khác đạt gần 5,7 tỷ đồng, tăng 24%. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, HTG ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 108,2 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của Dệt may Hòa Thọ đạt hơn 4.541 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 303,2 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 66%, tiền mặt giảm mạnh

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của HTG đạt 4.079,6 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với đầu năm. Đáng chú ý, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 1.316 tỷ đồng, tăng 66%. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 386,8 tỷ đồng đầu năm xuống còn khoảng 152,5 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 61%.

Hàng tồn kho cuối quý III đạt gần 665 tỷ đồng, giảm 21%. Trong đó, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang chiếm 398 tỷ đồng, còn nguyên vật liệu ở mức 208 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt gần 697 tỷ đồng, trong đó phải thu khách hàng chiếm khoảng 93%.

Tài sản dài hạn đạt 1.175 tỷ đồng, tăng 18%. Trong đó, tài sản cố định hữu hình gần 847 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn đạt 169,6 tỷ đồng, bao gồm 148 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Dệt may Hòa Thọ hơn 2.712 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với đầu năm. Nợ vay ngắn hạn gần 1.298 tỷ đồng, giảm 6%. Ngược lại, nợ vay dài hạn tăng từ gần 292 tỷ đồng lên gần 346 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.367 tỷ đồng, tăng 23%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 574 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của HTG đạt gần 627 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm gần 733 tỷ đồng, trong khi dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng âm hơn 128 tỷ đồng.