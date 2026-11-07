'Dệt ánh sáng 2026' từ nghề đèn lồng Hội An

Quét mã QR để xem thể lệ và đăng ký cuộc thi "Dệt ánh sáng 2026"

Cuộc thi nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống của nghề làm đèn lồng Hội An, khuyến khích sáng tạo, đổi mới trong thiết kế và ứng dụng họa tiết mang bản sắc văn hóa địa phương. Đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối thế hệ trẻ với nghệ nhân, nhà thiết kế, họa sĩ và cộng đồng sáng tạo.

Ban tổ chức khuyến khích những ý tưởng, thiết kế có tính sáng tạo, thẩm mỹ và khả năng ứng dụng thực tiễn, có thể phát triển thành các dòng sản phẩm cụ thể, phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu thị trường. Qua đó, cuộc thi hướng tới tạo ra những sản phẩm sáng tạo mang bản sắc văn hóa địa phương, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm thủ công Hội An.

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng góp phần cụ thể hóa định hướng và cam kết của Hội An về bảo tồn, trao truyền và phát huy giá trị di sản gắn với đổi mới sáng tạo. Việc tăng cường sự tham gia của nghệ nhân, thế hệ trẻ và cộng đồng sáng tạo, cùng với phát triển các sản phẩm văn hóa sáng tạo đặc trưng, góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững.

Đêm Hội An lung linh đèn lồng

Theo thể lệ, mỗi bài dự thi phải chọn một nguồn cảm hứng cụ thể từ nghề làm đèn lồng Hội An và ghi rõ nguồn tư liệu. Đó có thể là một mối buộc trên khung tre, cách căng lụa, cách gấp đèn hay bóng đổ của nan tre. Từ chi tiết ấy, thí sinh phát triển một hệ họa tiết gồm họa tiết chủ đạo, họa tiết bổ trợ, bảng màu và quy tắc phát triển.

Hệ họa tiết phải được ứng dụng vào một sản phẩm cụ thể, chẳng hạn đèn nội thất, trang phục, phụ kiện, đồ gia dụng, bao bì hoặc văn phòng phẩm. Sản phẩm có thể mang hình dáng khác chiếc đèn lồng.

Cuộc thi dành cho học viên, sinh viên, giảng viên, nhà thiết kế, họa sĩ, nghệ nhân và người quan tâm đến thiết kế, văn hóa Hội An. Thí sinh có thể dự thi cá nhân hoặc theo nhóm tối đa 5 thành viên.

Một mối buộc trên khung tre, cách căng lụa hay bóng đổ của nan đèn đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho một thiết kế mới. Cuộc thi “Dệt ánh sáng 2026” mời người dự thi phát triển những chi tiết ấy thành họa tiết cho sản phẩm dùng trong đời sống hôm nay.

Theo kế hoạch, ngày 12.11 sẽ có buổi giảng đề trực tuyến giới thiệu kỹ thuật nghề, điều kiện chế tác và cách chấm. Từ ngày 24 đến 29.11, tác giả của ba phương án đạt giải sẽ phối hợp trực tiếp hoặc trực tuyến với nghệ nhân hoặc cơ sở sản xuất tại Hội An để chế tác mẫu. Nghệ nhân và cơ sở sản xuất được ghi nhận tên, vai trò và phần đóng góp thực tế.

Ba mẫu chế tác cùng các thiết kế được chọn dự kiến trưng bày tại Quảng trường sông Hoài trong khuôn khổ lễ hội chủ đề “Hội An – Sắc màu di sản”. Khách xem có thể phản hồi qua mã QR về mức độ yêu thích, khả năng mua và khoảng giá chấp nhận. Lễ trao giải diễn ra trong chương trình bế mạc.