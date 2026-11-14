'Dệt ánh sáng 2026' - Đánh thức sức sáng tạo từ nghề đèn lồng Hội An

Đèn lồng từ lâu đã trở thành hình ảnh biểu tượng, góp phần tạo nên nét đặc trưng trong không gian văn hóa, kiến trúc và đời sống của đô thị cổ Hội An.

Đèn lồng từ lâu đã trở thành hình ảnh biểu tượng, góp phần tạo nên nét đặc trưng trong không gian văn hóa, kiến trúc và đời sống của đô thị cổ Hội An. Đằng sau mỗi chiếc đèn là cả một quá trình tích lũy tri thức, kỹ năng thủ công được trao truyền qua nhiều thế hệ, từ lựa chọn tre, chuốt nan, dựng khung, căng vải đến phối màu, tạo hình và xử lý ánh sáng. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng để các nhà thiết kế khai thác, chuyển hóa thành những hệ họa tiết và sản phẩm sáng tạo mới.

Với chủ đề “Dệt ánh sáng 2026”, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy tiềm năng sáng tạo từ chính những chi tiết gần gũi của nghề làm đèn lồng Hội An. Cấu trúc khung nan, nhịp điệu các mối nối, chất liệu tre, lụa, hiệu ứng ánh sáng, bóng đổ hay hình ảnh người thợ trong không gian làng nghề đều có thể trở thành chất liệu cho những ý tưởng thiết kế độc đáo.

Điểm đáng chú ý của cuộc thi là không dừng lại ở việc sáng tạo họa tiết mang tính thẩm mỹ mà đặt ra yêu cầu kết nối với khả năng sản xuất thực tế. Theo đó, các ý tưởng phải có tính ứng dụng, phù hợp với điều kiện chế tác tại Hội An, đồng thời phát huy được vai trò của nghệ nhân và các cơ sở sản xuất thủ công địa phương. Qua đó, tri thức nghề truyền thống được tiếp cận dưới góc nhìn mới, trở thành nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững.

Cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên, giảng viên các trường đại học, cao đẳng; nhà thiết kế, họa sĩ, nghệ nhân, người làm sáng tạo độc lập và những cá nhân quan tâm đến văn hóa, thiết kế Hội An. Người tham gia có thể đăng ký dự thi cá nhân hoặc theo nhóm tối đa 5 thành viên. Mỗi hồ sơ dự thi cần thể hiện rõ nguồn cảm hứng từ nghề làm đèn lồng, một hệ họa tiết mới và phương án ứng dụng trên sản phẩm cụ thể như trang phục, phụ kiện, đồ gia dụng, văn phòng phẩm, bao bì, vật phẩm trang trí, quà lưu niệm...

Các phương án sẽ được đánh giá theo 5 tiêu chí, trong đó thẩm mỹ và chất lượng thiết kế chiếm 30%; chiều sâu văn hóa 25%; sự phù hợp với người dùng và thị trường 20%; khả năng chế tác cùng nghệ nhân Hội An 15%; vật liệu và tính bền vững 10%.

Ban Tổ chức sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba, kèm giấy chứng nhận. Đặc biệt, những phương án phù hợp sẽ có cơ hội phối hợp cùng nghệ nhân và các cơ sở sản xuất thủ công tại Hội An để chế tác sản phẩm mẫu. Dự kiến, tối đa 15 bộ thiết kế được lựa chọn cùng các sản phẩm mẫu sẽ được giới thiệu tại triển lãm ở Quảng trường Sông Hoài từ ngày 3 đến 6-12, trong khuôn khổ Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Hội An 2026.