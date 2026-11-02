Destiny's Child có thể tái hợp tại Super Bowl 2027 cùng Jay-Z?

Khả năng Destiny's Child tái hợp trên sân khấu Super Bowl 2027 đang thu hút sự chú ý sau chia sẻ úp mở của Kelly Rowland. Động thái này càng khiến người hâm mộ tò mò khi Jay-Z, chồng Beyoncé, được xác nhận sẽ đảm nhận màn trình diễn giữa giờ của sự kiện thể thao đình đám.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với PEOPLE tại Gala Airbnb.org ở Hollywood ngày 28/10, Kelly Rowland được hỏi về khả năng Destiny's Child xuất hiện bất ngờ trong màn trình diễn của Jay-Z tại Super Bowl LXI. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không đưa ra câu trả lời xác nhận hay phủ nhận mà khéo léo giữ kín thông tin.

"Đó không phải việc của tôi. Đó là màn trình diễn của anh ấy. Tôi không có quyền can thiệp vào chuyện đó", Kelly Rowland chia sẻ.

Câu trả lời ngắn gọn của nữ ca sĩ lập tức khiến người hâm mộ chú ý, đặc biệt trong bối cảnh Destiny's Child vừa có dịp tái hợp để ủng hộ Jay-Z tại buổi hòa nhạc kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của nam rapper ở sân vận động SoFi ngày 23/10.

Chia sẻ thêm về sự kiện, Kelly Rowland cho biết cô cùng Michelle Williams và Beyoncé có mặt để cổ vũ người bạn thân thiết. "Chúng tôi ở đó để ủng hộ anh trai mình, Bey cũng vậy, cô ấy luôn ở bên cạnh người yêu của mình", nữ ca sĩ nói.

Rowland dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của Jay-Z, đồng thời mô tả bầu không khí tại đêm nhạc vô cùng cuồng nhiệt. Cô thậm chí hài hước cho rằng không hiểu vì sao mái sân vận động vẫn còn nguyên vẹn trước nguồn năng lượng bùng nổ từ khán giả.

Destiny's Child là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất của âm nhạc thế giới. Nhóm từng có sáu thành viên trong suốt quá trình hoạt động, nhưng đội hình được khán giả nhớ đến nhiều nhất gồm Beyoncé, Kelly Rowland và Michelle Williams.

Trong giai đoạn từ năm 1990 đến 2006, nhóm phát hành bốn album phòng thu cùng nhiều dự án âm nhạc khác. Destiny's Child ghi dấu ấn với loạt ca khúc đình đám như Say My Name, Independent Women Part I, Survivor, Bootylicious, Lose My Breath và Bills, Bills, Bills.

Sau khi tan rã vào năm 2006, ba thành viên Beyoncé, Kelly Rowland và Michelle Williams vẫn duy trì tình bạn thân thiết. Họ nhiều lần khiến người hâm mộ phấn khích khi cùng xuất hiện trên sân khấu, đáng chú ý là màn tái hợp tại Super Bowl 2013, Stellar Gospel Music Awards 2015 và Coachella 2018. Năm 2025, nhóm tiếp tục hội ngộ trong chặng cuối chuyến lưu diễn Cowboy Carter của Beyoncé.

Đáng chú ý, Jay-Z sẽ đảm nhận chương trình biểu diễn giữa giờ tại Super Bowl LXI, dự kiến diễn ra ngày 14/2/2027 tại sân vận động SoFi, Inglewood, California. Với mối quan hệ thân thiết giữa Jay-Z, Beyoncé và các thành viên Destiny's Child, khả năng nhóm nhạc nữ đình đám một thời xuất hiện trong sự kiện này đang trở thành chủ đề được người hâm mộ mong đợi.

Dù Kelly Rowland chưa tiết lộ bất kỳ kế hoạch cụ thể nào, phát ngôn của cô vẫn đủ khiến khán giả đặt kỳ vọng vào một màn hội ngộ đáng nhớ trên sân khấu Super Bowl.