'Despacito' dẫn đầu đề cử Grammy, Taylor Swift bị ngó lơ

Viện Hàn lâm chính thức công bố những ứng cử viên tranh giải Grammy năm nay. Các tên tuổi nam gần như áp đảo, dành mọi ưu thế ở tất cả hạng mục.

VIDEO: Top 10 video được xem nhiều nhất mọi thời đại trên YouTube

"Gangnam Style" của PSY vừa đạt 3 tỷ lượt xem vào 26/11. Tuy nhiên, MV này chỉ xếp thứ ba trong top 10 video được xem nhiều nhất lịch sử YouTube, kém "Despacito" 1,38 tỷ lượt xem.

Sau chuỗi kỷ lục đỉnh cao, Despacito (bản remix) tiếp tục là ca khúc được nhắc đến nhiều nhất tại bảng đề cử Grammy lần thứ 60 với ba hạng mục lớn: Bài hát của năm (dành cho nhạc sĩ sáng tác), Bản thu âm của năm (dành cho ca sĩ, nhà sản xuất) và Hợp tác đôi hoặc nhóm xuất sắc.

Đây là kết quả rất dễ đoán bởi giải thưởng Grammy những năm gần đây luôn biết cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật và thương mại. Với thành tích này, Despacito có khả năng sẽ là ca khúc không hát tiếng Anh thứ hai sau Volcare (tiếng Italy) thắng một trong hai giải Bài hát của năm và Bản thu âm của năm hoặc cả hai.

Từ thành công thương mại đến chứng nhận nghệ thuật, Despacito gần như có tất cả.

Nhìn chung, rất hiếm có ca khúc nào có thể lọt cùng lúc hai bảng đề cử bài hát ở Grammy. Tại hạng mục Bài hát của năm, hai đối thủ mạnh nhất của Despacito chính là 4:44 (Jay-Z) và That's What I Like (Bruno Mars).

Còn tại Bản thu âm của năm, siêu hit mùa hè chắc chắn phải cạnh tranh quyết liệt với HUMBLE. (Kendrick Lamar) và 24K Magic (Bruno Mars). Cả ba đều là những bản hit lớn nhất năm qua nhưng lại thuộc những thể loại, dòng nhạc khác nhau.

Gây bất ngờ nhất có lẽ là khúc nằm ngoài 2 bảng đề cử, Shape of You của Ed Sheeran. Bất chấp những dự đoán trước đó, đĩa đơn có lượt nghe nhiều nhất mọi thời đại (1,3 tỷ lần streaming) này vẫn không xuất hiện trong hai hạng mục lớn Ca khúc và Bản thu âm.

Trái với những dự đoán trước đó và truyền thống đã có từ 1989, Taylor Swift cũng được xếp vào nhóm ứng cử viên hụt của Grammy lần thứ 60. Ca khúc Look What You Made Me Do đánh dấu bước thụt lùi đáng báo động của siêu sao nhạc pop so với Shake Off You vào năm 2014.

Đôi bạn thân ngày nào không còn thống trị Grammy.

Thời điểm đó, bằng cách cho ra mắt đĩa đơn mở đường trong khoảng thời gian cho phép của Grammy 2015 và phát hành album sau đó, Taylor Swift có hai năm liên tiếp xuất hiện trong danh sách đề cử của lễ trao giải. Còn năm nay, cô đành phải đứng ngoài nhìn các đồng nghiệp khác cạnh tranh với nhau.

Ngoài ra, thêm một chi tiết cho thấy giải Grammy hiện rất bám sát thị trường chính là các ứng cử viên năm nay chỉ nghiêng về các nghệ sĩ nam: 5/5 ca khúc tại Bản thu âm của năm, 4/5 ca khúc tại Bài hát của năm và 4/5 album tại Album của năm.

Lorde và Julia Michaels là hai sao nữ duy nhất góp mặt trong ba hạng mục lớn và đều sở hữu số đề cử ít hơn mong đợi. Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 60 sẽ diễn ra vào ngày 28/1/2018 tại trung tâm Madison Square Garden, thành phố New York Mỹ.

Theo quy định, chỉ những bản thu âm ca nhạc, nhạc sĩ, ban nhạc hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2016 đến ngày 30/9/2017 mới được ứng cử vào danh sách hạng mục Grammy 2018.

Danh sách đề cử

Album của năm

Awaken, My Love! - Childish Gambino

4:44 - JAY-Z

DAMN. - Kendrick Lamar

Melodrama - Lorde

24K Magic - Bruno Mars

Bài hát của năm

Despacito - Luis Fonsi và Daddy Yankee ft. Justin Bieber

4:44 - Jay-Z

Issues - Julia Michaels

1-800-273-8255 - Logic feat. Alessia Cara

That's What I Like - Bruno Mars

Bản thu âm của năm

Redbone - Childish Gambino

Despacito - Luis Fonsi và Daddy Yankee ft. Justin Bieber

The Story Of O.J. - JAY-Z

HUMBLE. - Kendrick Lamar

24K Magic - Bruno Mars

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Trình diễn nhạc pop hay nhất

Love So Soft - Kelly Clarkson

Praying - Kesha

Million Reasons - Lady Gaga

What About Us - P!nk

Shape Of You - Ed Sheeran

Hợp tác đôi hay ban nhạc xuất sắc nhất

Something Just Like This - The Chainsmokers & Coldplay

Despacito - Luis Fonsi và Daddy Yankee ft. Justin Bieber

Thunder - Imagine Dragons

Feel It Still - Portugal. The Man

Stay - Zedd & Alessia Cara

Album giọng pop xuất sắc nhất

Kaleidoscope EP - Coldplay

Lust For Life - Lana Del Rey

Evolve - Imagine Dragons

Rainbow - Kesha

Joanne - Lady Gaga

÷ (Divide) - Ed Sheeran

Thu âm nhạc dance xuất sắc nhất

Bambro Koyo Ganda

Cola

Andromeda - Gorillaz feat. DRAM

Tonite - LCD Soundsystem

Line Of Sight

Album nhạc điện tử xuất sắc nhất

Migration

3-D The Catalogue - Kraftwerk

Mura Masa

A Moment Apart

What Now

-----

Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

-----

Duy Vũ - Bích Hằng