Đẹp ngỡ ngàng đường hoa chuông nở vàng rực rỡ ở Đoài Phương

Từ Kim Tân, Kim Sơn đến Tây Ninh, Cổ Đông, Tân Phú… xã Đoài Phương, những hàng hoa chuông vàng nổi bật giữa nền trời xanh, hòa cùng màu lá, tạo nên những khung hình bình dị mà cuốn hút. Dưới nắng thu dịu nhẹ, các tuyến đường quen thuộc như khoác lên mình diện mạo mới, mang đến không gian gần gũi với thiên nhiên.

Những đường hoa chuông khoe sắc rực rỡ giữa trời thu Hà Nội tại xã Đoài Phương. Ảnh: Thùy Nam

Vào mùa hoa chuông vàng nở rộ, con đường qua thôn Kim Tân, xã Đoài Phương trở thành điểm dừng chân yêu thích của nhiều người dân, du khách đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Với chị Khuất Thị Ngọc, phường Sơn Tây, con đường hoa còn mang đến những phút giây bình yên giữa nhịp sống thường ngày. Ngày hai lượt đi về qua đây, sắc hoa vàng rực rỡ buổi sáng tiếp thêm năng lượng cho ngày làm việc mới, còn buổi chiều lại xua tan mệt mỏi, đem đến cảm giác thư thái sau một ngày bận rộn.

Những ngày này, con đường hoa chuông xã Đoài Phương trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách. Ảnh: Thùy Nam

Cùng bạn bè đến check-in, chị Nguyễn Minh Hà, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: “Biết đến con đường hoa chuông đang vào độ nở rộ, mình và bạn bè đã tới đây để check-in. Cảnh quan đẹp, không gian thoáng đãng, mình đã có nhiều bức hình làm kỷ niệm”.

Không chỉ thu hút những người yêu thích chụp ảnh, các tuyến đường hoa còn góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân. Vẻ đẹp ấy cũng đặt ra yêu cầu gìn giữ cảnh quan, chăm sóc cây xanh và bảo vệ môi trường sống.

Mùa hoa chuông Đoài Phương đang nở rộ, và những con đường xanh, sạch, đẹp mãi là giá trị bền lâu. Từ những hàng hoa bình dị, Đoài Phương đang góp thêm nét duyên cho vùng ngoại thành Hà Nội, lan tỏa hình ảnh quê hương thân thiện, văn minh và đáng sống.