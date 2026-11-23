Đối với nhiều doanh nghiệp sản xuất lĩnh vực phân bón, khó khăn nhất hiện nay không phải là vốn hay cơ chế chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, mà chính là nạn phân bón giả, phân bón kém chất lượng.

PHÂN BÓN GIẢ GẮN MÁC NGOẠI

Vấn nạn phân bón giả gây hệ lụy nghiêm trọng đến doanh nghiệp. Nhất là những doanh nghiệp đầu tư hệ thống nhà máy sản xuất bài bản.

Theo ông Nguyễn Văn Ửng,Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ninathai, khó khăn nhất là nạn phân bón giả, phân bón kém chất lượng. Vấn nạn này khiến những doanh nghiệp làm ăn chân chính rất khó đưa hàng ra thị trường.

"Nhiều nông dân chuộng hàng mang thương hiệu ngoại mà cái đó không phải là thương hiệu ngoại thật, đó là hàng gắn mác ngoại giả 100%", ông Ửng cho hay.

Lực lượng chức năng kiểm tra phân bón. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Trước thực trạng phân bón giả lũng đoạn thị trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã điều tra vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón" trên quy mô lớn.

Vụ việc xảy ra tại Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP Công nghệ Nông nghiệp Polaris và Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam do Nguyễn Hồng Lam và đồng phạm thực hiện.

Cơ quan công an điều tra xác định đường dây sản xuất phân bón giả với quy mô và số lượng đặc biệt lớn. Hoạt động sản xuất phân bón giả bắt đầu từ năm 2025 đến nay. Thị trường tiêu thụ của đường dây này chủ yếu tại các tỉnh, thành phía Nam và khu vực Tây Nguyên.

ĐỀ NGHỊ SỬA LUẬT, CHẤM DỨT NẠN THUÊ LƯU HÀNH PHÂN BÓN

TS Trần Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Tư pháp) cho rằng, việc cá nhân hay hộ kinh doanh, doanh nghiệp thuê giấy phép để lưu hành phân bón dẫn đến việc không kiểm soát được chất lượng đầu ra của phân bón là hành vi vi phạm pháp luật.

"Có những trường hợp không chỉ vi phạm về mặt hành chính mà có thể vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng. Chúng ta đã biết là trong thời gian qua rất nhiều hoạt động thuê giám đốc, thuê giấy phép hoặc thuê các hoạt động khác", ông Sơn cảnh báo.

Trước thực trạng đó, nhiều doanh nghiệp kiến nghị sửa các quy định liên quan đến quản lý phân bón. Doanh nghiệp đơn cử việc đăng ký lưu hành phân bón mất tới khoảng hai năm, chi phí đội lên tới gần 2 tỷ đồng!

"Đồng thời, cần chấm dứt được tình trạng cho thuê lưu hành phân bón. Hiện nay có tình trạng cho thuê lưu hành nên mới có phân bón giả, còn không cho thuê thì không thể nào có phân bón giả", ông Ửng đề nghị.

Chỉ khi không còn hoạt động sản xuất phân bón giả, kém chất lượng thì những doanh nghiệp làm ăn chân chính mới có chỗ đứng trên thị trường. Nền nông nghiệp khi ấy mới thực sự phát triển xanh và bền vững. Quyền lợi người nông dân và doanh nghiệp mới được bảo vệ.