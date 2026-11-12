Dẹp nạn bói toán online

Bói toán vốn không phải chuyện xa lạ. Điều đáng nói là khi bước lên không gian mạng, hoạt động này đã thay đổi cả phương thức lẫn quy mô. Những góc bói toán nơi chợ quê, những cuộc xem quẻ nơi sân đình, cổng chùa ngày xưa, nay được thay bằng livestream, video ngắn, hội nhóm hàng chục nghìn thành viên. Nhiều tài khoản có lượng theo dõi, tương tác rất lớn, đồng nghĩa với nguồn tiền thu lợi bất chính là không hề nhỏ. “Cậu Tuấn Cửa Ông” chỉ là một dẫn chứng. Ở một phương diện khác, hiện tượng này cũng phản ánh sự bất ổn trong đời sống xã hội văn minh. Các “thầy”, “cô”, “cậu” tự xưng sử dụng môi trường online nhắm vào những bất an trong đời sống con người để thao túng nhận thức, gieo rắc tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, thường gọi là “Cậu Tuấn Cửa Ông” tại cơ quan chức năng. Ảnh: vtv.vn

Từ việc “Cậu Tuấn Cửa Ông” sa lưới pháp luật, cơ quan chức năng các địa phương cần chủ động vào cuộc, tập trung rà soát, phát hiện những tài khoản có dấu hiệu vi phạm, phối hợp ngăn chặn nội dung độc hại, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Nghiêm trị hành vi bói toán online cũng là cách thức tỉnh những cái đầu u mê, giúp người dân tỉnh táo, phân biệt tín ngưỡng lành mạnh với mê tín dị đoan, vi phạm pháp luật.

Không thể có bất cứ “thầy”, “cậu”, “cô” nào có phép màu thần thông nhìn thấu vận mệnh, dẫn dắt cuộc đời người khác. Một xã hội văn minh không thể để nỗi sợ hãi và sự nhẹ dạ, ngu muội trở thành mảnh đất béo bở cho những kẻ buôn thần bán thánh online lừa đảo trục lợi.