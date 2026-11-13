Dẹp ma trận phương thức xét tuyển đại học, cắt 8 phương thức, xóa kiểu xét tuyển kết hợp manh mún

Theo danh mục 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, nhiều phương thức quen thuộc tiếp tục được duy trì như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và xét tuyển thẳng.

Đáng chú ý, danh mục mới bổ sung phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học nghề và xét kết quả học tập trung học nghề. Đây là điểm mới, mở rộng cơ hội dự tuyển đại học cho người học theo hướng giáo dục nghề nghiệp.

Số phương thức xét tuyển đại học giảm từ 19 còn 11, nhiều cách xét được gộp thành "phương thức kết hợp". Ảnh: VNUHCM

Đối với các kỳ thi riêng, Bộ phân loại thành ba phương thức: Xét kết quả kỳ thi chung do các cơ sở đào tạo tổ chức; xét kết quả kỳ thi tuyển sinh riêng của một cơ sở đào tạo; xét kết quả kỳ thi độc lập.

Một thay đổi khác là việc gom các hình thức xét tuyển kết hợp vào cùng phương thức mang mã số 600. Theo đó, thay vì tách riêng việc kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế, kết hợp học bạ hoặc các tiêu chí khác thành nhiều phương thức, các trường sử dụng chung phương thức xét tuyển kết hợp.

IELTS chỉ còn được cộng tối đa 0,5 điểm khi xét tuyển đại học, từ năm 2028 bỏ hẳn

Khi triển khai, cơ sở đào tạo phải quy định trọng số điểm của từng hợp phần trong công thức xét tuyển, đồng thời bảo đảm thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển.

Về số lượng phương thức, năm 2027, mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Với từng chương trình, hình thức đào tạo, số phương thức không quá 3 trong năm 2027 và giảm còn tối đa 2 từ năm 2028. Quy định này không áp dụng với phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Danh sách 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 như sau:

Đáng chú ý, điểm cộng trong tuyển sinh đại học sẽ bị thu hẹp đáng kể. Năm 2027, các trường chỉ được cộng tối đa 0,5 điểm trên thang điểm 30, thay vì mức tối đa 3 điểm như trước đây.

Từ năm 2028, các cơ sở đào tạo không sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh.

Trước đó, thí sinh có thể được cộng điểm nhờ nhiều thành tích như đạt giải học sinh giỏi quốc gia nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng, có thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt, sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT...

Thời gian qua, các đại học ngày càng dùng nhiều phương thức tuyển sinh, nhưng điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn giữ vai trò chủ đạo. Năm 2025, tỷ lệ thí sinh nhập học bằng phương thức này chiếm 50,32%, kế đến là xét học bạ với hơn 29%.

Việc giảm điểm cộng đồng nghĩa lợi thế từ các thành tích và chứng chỉ này sẽ thu hẹp đáng kể trong xét tuyển đại học. Từ năm 2028, thí sinh sẽ không còn được cộng điểm theo cơ chế này.