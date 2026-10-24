Dẻo thơm hương vị bánh da lợn

Chỉ nghe tên gọi, nhiều người có thể tò mò về nguồn gốc của món bánh. Thực tế, bánh da lợn hoàn toàn không sử dụng thịt lợn. Tên gọi được cho là xuất phát từ hình dáng và kết cấu của bánh với nhiều lớp mỏng xếp chồng lên nhau, mềm, dẻo và hơi trong, gợi liên tưởng đến lớp da lợn sau khi luộc. Cách gọi mộc mạc ấy cũng giống như nhiều tên món ăn dân gian khác, bắt nguồn từ chính đặc điểm dễ nhận biết của món ăn.

Những nguyên liệu quen thuộc được chuẩn bị để làm món bánh da lợn.

Để làm bánh da lợn, những nguyên liệu quen thuộc như bột năng, bột gạo hoặc bột nếp, đậu xanh, nước cốt dừa và đường được kết hợp với nhau. Lá dứa thường được dùng để tạo màu xanh và hương thơm tự nhiên, trong khi lá cẩm có thể tạo nên sắc tím bắt mắt. Phần đậu xanh được nấu chín, nghiền nhuyễn rồi kết hợp cùng bột để tạo thành những lớp nhân mềm, bùi.

Điều làm nên vẻ đẹp của bánh không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn ở cách chế biến. Bột được pha với độ loãng vừa phải rồi chia thành từng phần, lần lượt đổ vào khuôn và hấp chín. Lớp trước vừa đủ độ se mặt mới tiếp tục thêm lớp sau, cứ thế lặp lại cho đến khi đủ số lớp. Vì phải đổ từng lớp mỏng rồi chờ lớp bánh trước định hình, công đoạn này đòi hỏi người làm phải tập trung và kiên nhẫn, đồng thời mất khá nhiều thời gian. Chỉ cần nóng vội khi đổ lớp bột tiếp, các lớp bánh có thể bị hòa vào nhau, bánh bị nhão hoặc quá cứng. Bởi vậy, để có chiếc bánh với những tầng màu rõ nét, mềm dẻo và đều nhau, người làm phải chăm chút ở từng công đoạn nhỏ.

Khi bánh hoàn thành, từng lớp màu hiện lên rõ ràng, xếp nối tiếp như những đường vân. Màu xanh lá dứa xen màu vàng nhạt của đậu xanh tạo nên vẻ đẹp giản dị nhưng bắt mắt. Một số phiên bản được biến tấu với màu tím của lá cẩm hoặc thêm các nguyên liệu khác, song bánh da lợn truyền thống với lá dứa và đậu xanh vẫn được nhiều người yêu thích bởi hương vị quen thuộc.

Chị Phan Hà, phường Nùng Trí Cao, chia sẻ: Tôi thường xuyên làm bánh da lợn để bán nên trong quá trình làm cũng rút ra một vài kinh nghiệm để bánh giữ được độ mềm, dẻo mà không bị cứng khi nguội. Tôi không dùng hoàn toàn bột năng mà thường kết hợp thêm một lượng bột gạo hoặc bột nếp phù hợp. Nếu cho nhiều bột năng quá, bánh sẽ dễ bị dai, cứng hay sượng khi để nguội. Ngoài ra, tôi thường cho thêm một chút dầu ăn vào phần bột của từng lớp. Dầu ăn giúp bánh giữ được độ ẩm, bề mặt láng mượt và không bị khô. Quan trọng nhất vẫn là pha bột vừa tay và hấp bánh đúng thời gian để các lớp bánh mềm, dẻo, không bị nhão hay quá cứng.

Bánh da lợn với những lớp xanh, vàng đan xen, mềm dẻo và thơm béo; mang hương vị dân dã quen thuộc.

Cắn một miếng bánh, cảm giác đầu tiên là độ mềm và dẻo nhẹ. Bột năng tạo nên độ dai đặc trưng, vị ngọt vừa phải hòa cùng vị béo của nước cốt dừa, trong khi đậu xanh đem lại vị bùi, giúp tổng thể món bánh trở nên hài hòa. Hương lá dứa thoang thoảng càng làm món bánh có cảm giác nhẹ nhàng, thanh mát. Bánh thường được cắt thành từng miếng nhỏ, vừa đủ để thưởng thức chậm rãi cùng một tách trà.

Từ món bánh truyền thống gắn với ẩm thực Nam Bộ, bánh da lợn giờ đây đã trở nên quen thuộc hơn với thực khách ở nhiều vùng miền. Tại Cao Bằng, món bánh với những lớp xanh vàng mềm dẻo, thơm nhẹ mùi lá dứa, béo ngậy cũng không còn xa lạ. Mọi người có thể tìm mua bánh tại các hàng bánh, quán ăn vặt hay qua các kênh bán hàng trực tuyến; người yêu thích món bánh này cũng có thể tự tay làm tại nhà từ những nguyên liệu giản dị, dễ tìm.

Chị Minh Châu, phường Tân Giang cho biết: Vào những dịp cuối tuần hoặc khi gia đình có khách, tôi thường tự làm bánh da lợn để mọi người cùng thưởng thức. Làm bánh tại nhà có ưu điểm là có thể chủ động điều chỉnh độ ngọt, lượng nước cốt dừa và màu sắc theo sở thích của gia đình. Thỉnh thoảng, tôi còn đổ bánh vào những khuôn có hình các con vật để tạo sự mới lạ, khiến các bé thích thú hơn khi ăn.

Theo thời gian, bánh da lợn dần vượt ra ngoài phạm vi ẩm thực trong nước, được giới thiệu đến thực khách quốc tế. Món bánh từng được chuyên trang ẩm thực Taste Atlas lựa chọn vào danh sách “100 món bánh ngọt ngon nhất thế giới”, góp phần đưa một thức quà bình dị của Việt Nam đến gần hơn với những người yêu ẩm thực trên thế giới. Dù xuất hiện trong danh sách ẩm thực quốc tế, bánh da lợn vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc vốn có.