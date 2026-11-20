Năm 2019, bánh chưng xanh Hải Yến 20 được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao. (Ảnh: ANH THƯ)

Từ những ngày còn 7, 8 tuổi, bà Nguyễn Thị Yến, xã Nội Bài (Hà Nội) đã theo mẹ đi bán bánh chưng dọc Quốc lộ 2. Trong ký ức của bà, những chiếc bánh chưng thuở ấy rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người ăn. Theo năm tháng, chiếc bánh dần lớn hơn và đầy đặn như hiện nay. Chính những chiếc bánh chưng trên đôi quang gánh của mẹ đã nuôi bà trưởng thành.

Nghề làm bánh chưng đã gắn bó với gia đình bà qua nhiều thế hệ. Nối tiếp truyền thống ấy, bà Yến không chỉ giữ lửa cho nghề mà còn gây dựng thành công thương hiệu bánh chưng xanh Hải Yến 20. Bà Yến chia sẻ, dù trải qua bao năm tháng, cơ sở vẫn giữ nguyên hương vị bánh truyền thống: bánh rền dẻo, thơm ngon, gói bằng lá dong xanh, đun trên bếp củi từ những nguyên liệu tinh túy nhất như nếp cái hoa vàng, đỗ xanh lòng vàng và thịt lợn tươi ngon.

Để làm nên một chiếc bánh chưng đạt chuẩn, khâu tuyển chọn nguyên liệu đầu vào luôn được thực hiện vô cùng kỹ lưỡng. Gạo gói bánh phải là gạo nếp cái hoa vàng hạt to, tròn đều tăm tắp, bóng và mẩy. Đặc biệt, bánh gói đến đâu gạo mới được xát đến đó nhằm giữ trọn mùi thơm đặc trưng. Phần nhân bánh sử dụng hoàn toàn đỗ xanh lòng vàng kết hợp với thịt ba chỉ tươi ngon, có tỷ lệ nạc và mỡ hài hòa. Bên cạnh đó, lá gói bánh cũng được chọn lựa cẩn thận, phải là loại lá dong nếp còn tươi, bản to đều, xanh mướt và không sâu bệnh.

Về quy trình chế biến, bà Yến cho biết, gạo được ngâm trong 4 giờ cho mềm rồi mới gói hoàn toàn thủ công và luộc trên bếp củi suốt 10 giờ. Khác với một số nơi thường làm chín nhân trước khi gói, tại xưởng của gia đình bà, toàn bộ nguyên liệu đều để tươi sống. Khi bánh được gói chặt tay và đun chín chậm trên bếp củi, các nguyên liệu sẽ nở bung, hòa quyện hương vị vào nhau, tạo nên độ đượm vị và thơm ngon đặc trưng.

Để lửa tỏa nhiệt đều, xưởng luôn bố trí 2 nhân công thay phiên nhau túc trực, giữ cho bếp luôn đỏ lửa. Sau khi chín, bánh được vớt ra để nguội hoàn toàn trong khoảng 10 giờ, sau đó lau khô, đưa vào máy ép hút chân không, dán nhãn mác và tem truy xuất nguồn gốc trước khi đến tay người tiêu dùng.

Ngày thường, cơ sở của bà Yến gói khoảng 40-50kg gạo mỗi ngày; vào các dịp lễ, Tết, sản lượng tăng lên từ 200-300kg gạo/ngày. Nhờ đó, duy trì công việc đều đặn và thu nhập ổn định cho hàng chục người lao động.

Năm 2019, bánh chưng xanh Hải Yến 20 được vinh danh trong Top 20 sản phẩm uy tín, chất lượng cao được người Việt tin dùng và được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Trong quá trình xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP, cơ sở luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ sát sao từ chính quyền địa phương và Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội. Thông qua việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, đánh giá và phân hạng, cơ sở đã từng bước tiếp cận, chuẩn hóa các yêu cầu về chất lượng, quy trình sản xuất, bao bì, nhãn mác cũng như chiến lược xây dựng thương hiệu.

Theo bà Yến, từ khi đạt chứng nhận OCOP 4 sao, bánh chưng xanh Hải Yến 20 có thêm nhiều cơ hội tham gia quảng bá, giới thiệu tại các chương trình, hội chợ lớn. Nhờ đó, sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng biết đến rộng rãi, giúp lượng tiêu thụ tăng lên đáng kể.

Bánh chưng xanh Hải Yến 20 tiếp tục khẳng định vị thế khi vinh dự được trao giải thưởng Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2026. (Ảnh: ANH THƯ)

Vừa qua, bánh chưng xanh Hải Yến 20 tiếp tục khẳng định vị thế khi vinh dự được trao giải thưởng Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2026. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho chất lượng, uy tín cũng như những nỗ lực bền bỉ của cơ sở trong việc gìn giữ và nâng tầm giá trị ẩm thực truyền thống.

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Yến cho biết sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, chuẩn hóa quy trình sản xuất và hoàn thiện mẫu mã, bao bì nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thị trường. Cùng với đó, cơ sở đặt mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ để mở rộng thị trường ra nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đưa hương vị bánh chưng truyền thống của địa phương vươn xa và đến gần hơn với đông đảo người tiêu dùng.